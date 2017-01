Rivera anuncia un acuerdo con el Gobierno dividir Competencia en dos entes independientes

MADRID.- El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, ha anunciado este lunes que su partido ultima un acuerdo con el Gobierno, al que espera que se sume el PSOE, para que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) se divida en dos autoridades independientes. Igualmente, se contempla la creación de otra diferente para el sector financiero, que "evitará la letra pequeña y las cláusulas abusivas" en los contratos.

Rivera ha dicho en rueda de prensa que Ciudadanos ha acordado con el Ejecutivo un acuerdo sobre los nombramientos de los órganos reguladores y supervisores como la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o el Banco de España, con el fin de velar por los intereses de los consumidores y modernizar su estructura, que serán evaluados por una Comisión de Expertos y su aprobación deberá pasar por el Congreso de los Diputados.

Según ha explicado, la reforma acordada se deriva del pacto de investidura que el PP y C's firmaron el pasado agosto y busca "reforzar la independencia y la competencia" de esos órganos y, además, prevé la creación de una autoridad para "mejorar la defensa de los intereses de los consumidores", ha señalado. "Estamos satisfechos con este acuerdo", así que "cuanto antes se ponga en marcha, mejor", ha subrayado Rivera, que espera que "el PSOE no lo bloquee". Según ha recordado, C's y los socialistas firmaron una reforma similar en el pacto para la investidura frustrada de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.



Según el acuerdo con el Gobierno, que necesita el apoyo del PSOE, la CNMC se separaría en dos, por un lado la CNC (Competencia) y por otro lado un organismo que agruparía a todos los reguladores sectoriales.



El portavoz de Economía del grupo parlamentario de Ciudadanos, Toni Roldán, ha explicado la "ventaja" de que todos los órganos sectoriales estén unidos y tengan "sinergias" y que, por otra parte, el órgano de Competencia mantenga su independencia y garantice que "el terreno de juego es igual para todos". Además, se creará una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero, para dar garantías a los consumidores de hipotecas u otros productos bancarios.



Los presidentes de todos estos órganos serán propuestos por el Gobierno ante una Comisión de Expertos Independiente formada por entre cinco y siete miembros y emitirá un informe de idoneidad sobre el candidato, aunque no será vinculante.



Ciudadanos afina con el Ejecutivo y con el PSOE las personas que formarán esta comisión y cuyo perfil no sólo estaría vinculado a entes como la CNMC, el Banco de España, el FROB o la AIReF, sino también a la Abogacía del Estado o al Consejo de Estado. La propuesta de nombramiento del Gobierno avalada por el Comité de Expertos deberá ser aprobada con mayoría simple en el Congreso y según Roldán "debería ser vinculante" ya que en caso de que no saliera adelante el Ejecutivo debería presentar un nuevo candidato.



"El Gobierno seguirá teniendo la responsabilidad de proponer a un candidato pero lo más importante es que hay un doble filtro y que debe haber una base de consenso amplia para proponer un nombre porque el Gobierno no va a hacer una propuesta que sabe que no va a salir", ha dicho.