Sacyr gana 89 millones gracias a Repsol y al negocio internacional

MADRID.- Sacyr ha registrado un beneficio de 89 millones de euros en los nueve primeros meses del año, gracias a la contribución de la participación del 8,4% que tiene como segundo accionista de Repsol y al negocio internacional (la inversión en la petrolera aportó 34 millones de euros al resultado del grupo de construcción y concesiones). Esta ganancia se apoyó también en una reducción de los gastos financieros del 18% respecto al año pasado.



La constructora Sacyr dijo que su resultado bruto de explotación (ebitda) mejoró un 6,1% en los nueve primeros.







El grupo anunció a finales de septiembre una operación con derivados sobre un 1,36% del capital de Repsol que le permitirá reducir en 213 millones de euros el préstamo asociado a su participación en la petrolera y limitar su exposición al volátil precio de la acción.



Tras la operación, la deuda financiera neta de Sacyr se sitúa en 4.021 millones de euros, de los cuales 1.855 corresponden a proyectos concesionales y otros 1.088 millones corresponden al crédito por la participación en Repsol.



Las cuentas trimestrales de Sacyr arrojan un descenso del beneficio del 83,2%, como consecuencia de comparar con las del pasado año, cuando la compañía se anotó la plusvalía por la venta de su exfilial de patrimonio Testa a Merlín.



No obstante, el resultado del grupo que preside Manuel Manrique presenta un incremento del 25,6% una vez descontado este impacto extraordinario positivo del 2015 y el negativo registrado a comienzos de este año, cuando ajustó el valor de su participación en Repsol.



La cifra de negocio en los nueve primeros meses aumentó un 1,8% hasta los 2.161 millones, con un descenso del 15% en construcción a 997 millones, un incremento del 15% en servicios a 654 millones, y un aumento del 1% en concesiones a 401 millones.



Sacyr cuenta con una cartera de proyectos pendientes de ejecutar por valor de 4.280 millones de euros, un 15,4% menos en comparación al cierre de 2015, de los que el 83% están en el exterior. No obstante, no incluye alguno de los últimos proyectos logrados por la empresa en Italia y Colombia.