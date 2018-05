Cómo salir de un registro de morosos

A primera vista, puede parecer que la única opción para poder salir de los ficheros de morosos es pagando la deuda.



Sin embargo, no siempre es la mejor decisión “La inclusión puede ser debida por errores administrativos de un servicio de no contratado” comenta el portavoz de Financer, empresa líder en el servicio comparación de productos financieros, quien nos informa además que no existe un importe mínimo, podemos estar listados por un impago de incluso 5 euros.



Figurar en los ficheros de solvencia patrimonial supone una problemática para quién necesite solicitar un préstamo.



Las agencias de registros de morosos indicaron que el aumento de estas inclusiones era debido a la situación económica del país. Por otro lado también agregaron que en ocasiones se daban casos de inclusiones por agencias indebidas.



“Es muy importante conocer los derechos y qué pasos deben seguir las agencias antes de que se produzca un registro” añade el representante de Financer.



Para aparecer en un listado de morosidad como Asnef o Experian, debe haber una factura que confirme que el servicio se ha utilizado y debe haber pasado la fecha acordada del pago.



Así mismo, la empresa debe enviar una notificación por correo postal informando de la futura inclusión en los registros en el caso de no proceder con el pago.



Igualmente, una vez has sido incluido, la entidad de registro debe también notificar que apareces en sus listados en un plazo de máximo 30 días tras la inclusión. Notificaciones que en el 90% de los casos se extravían por no tener actualizados los datos personales del deudor.



Según nos explica el experto financiero de Financer, podemos consultar de manera gratuita si aparecemos en los ficheros aunque el proceso no es del todo rápido. Hay que esperar un plazo de hasta 30 días.



También nos aconseja que una vez liquidada la deuda, nos pongamos en contacto con los ficheros de solvencia patrimonial enviando la copia del pago y copia del DNI.



La agencia también debe notificar del pago, pero la tramitación no será procesada con la misma agilidad que si les contactamos directamente.



Es importante saber que por ley, solo está permitido aparece en los registros por un plazo de 6 años, y deben borrar los datos pasado ese plazo aunque no hayamos liquidado el impago.



En el caso de una violación de los derechos y de una inclusión indebida, se puede recurrir a abogados y agencias especializadas en este sector. También podemos entregar una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos contra la empresa, contra el fichero o a los dos. La AEPD ha recibió en otros años más de 3 mil denuncias relacionadas de este tipo.



Si se han producido irregularidades, la empresa podrá será sancionada con importes que oscilan entre los 500€ y 500,000€ según la violación ocurrida. Dinero que puede caer en nuestras manos solicitando una indemnización en el caso de haber perdido una operación financiera (préstamo personal o hipotecario) al estar incluido en los ficheros.



Pero ante tales situaciones es mejor dejarse aconsejar por abogados expertos del sector.