Sanidad y las comunidades autónomas pactan el reparto del IRPF para fines sociales

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las CCAA han acordado un nuevo modelo mixto de gestión del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales con un tramo autonómico y otro estatal, aunque se han emplazado a una comisión delegada que tendrá lugar la próxima semana para definir los porcentajes de dichos tramos.

Así lo han acordado todos los consejeros autonómicos con la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, durante el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se ha celebrado este miércoles 26 de abril en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

También han acordado que la comisión delegada se reunirá en los próximos ocho días y que para 2018 se creará un grupo de trabajo con el fin de evaluar el nuevo modelo mixto.

En rueda de prensa tras el Pleno, Montserrat ha destacado el "acuerdo unánime" al que han llegado con las CCAA para crear este nuevo modelo mixto que, a su juicio, ofrecerá "certidumbre y estabilidad". "Hoy hemos estado a la altura", ha enfatizado.

Así, ha agregado que con este modelo cumplen la sentencia del Tribunal Constitucional que dio la razón a la Generalitat ante el recurso contencioso administrativo que interpuso por invasión de competencias en materia de las subvenciones que se financian a través de la casilla del 0,7% del IRPF.

Además, Montserrat ha calificado de "gran hito" el hecho de que Catalunya haya votado a favor "después de 14 años de recursos de la Generalitat contra el programa del 0,7% del IRPF". "Catalunya hoy ha votado a favor de un tramo autonómico y de un tramo estatal", ha celebrado.

En cuanto a los tramos, la ministra ha explicado que el dinero que fue destinado a los programas de competencia estatal en 2016 estarán en el tramo estatal y el dinero destinado a competencia autonómica estará en el tramo autonómico. Si bien, ha precisado que el porcentaje de los presupuestos se decidirá en la reunión de la comisión delegada.

Preguntada por si en esa reunión se puede dar la posibilidad de no llegar a acuerdo sobre los porcentajes, Montserrat ha insistido en que hay dos tramos y "las CCAA no pueden decidir sobre la competencia estatal". En todo caso, ha querido enviar "un mensaje de tranquilidad" al Tercer Sector y a los ciudadanos receptores de las ayudas. "Estoy convencidísima de que llegaremos a acuerdo", ha subrayado.

Malestar entre los consejeros

Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado que la reunión ha comenzado "mal" porque se sentían "insultados" al haber sido convocados por primera vez cuatro meses después de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que las CCAA deben tener competencias en el reparto de fondos del 0,7% del IRPF.

La ministra ha reconocido ese malestar pero se ha defendido diciendo que ningún consejero pidió una reunión por este asunto tras hacerse pública la sentencia. Además, ha celebrado que en cuatro meses se haya alcanzado este acuerdo.

En cuanto al contenido del mismo, Mónica Oltra ha precisado que han alcanzado un "acuerdo de mínimos" pero no han votado lo que, a su juicio, les querían "imponer" desde el Gobierno: un modelo mixto en el que no se definían los porcentajes de reparto. "No estábamos dispuestos a aprobar una incógnita", ha subrayado, para agregar que no aceptarán nada que haga de menos a las CCAA".

Catalunya apuesta por un modelo vertical

Por su parte, el secretario de Asuntos Sociales y Familias del Gobierno catalán, Francesc Iglesias, se ha marchado de la reunión antes de la votación, aunque ha indicado en declaraciones a los medios que la propuesta de Catalunya es "un modelo muy vertical donde el Estado interfiera lo más mínimo".

"Lo lógico sería un nuevo modelo en el que el Estado hace una competencia mínima ordenadora muy básica y a partir ahí los fondos se transfieren a las CCAA y estas ya tienen sus propios mecanismos para hacer llegar los fondos a las entidades", ha precisado.

Aunque Iglesias ha indicado a la salida que no se podía votar sin conocer la fotografía completa del modelo que propone el Gobierno, ha delegado su voto en la consejera de las Islas Baleares, que ha votado a favor en su nombre de dicho acuerdo de mínimos.