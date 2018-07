Santander es el banco más premiado del mundo en el último año. La profunda transformación digital de sus estructuras y servicios en todos los países donde opera; sus resultados y avances comerciales en favor de la lealtad de sus clientes, y el éxito de la compra y posterior integración del Banco Popular a instancias de la Unión Bancaria Europea, llevaron a The Banker y a Euromoney a galardonar a Santander con los premios de mayor prestigio que pueden existir para un grupo bancario internacional: Mejor Banco del Mundo y de toda Latinoamérica, otorgados por The Banker, y Mejor Banco de toda Europa Occidental, por Euromoney. Además, ambos han escogido a Santander como Mejor Banco de España. The Banker, por su parte, también eligió como mejores bancos locales a Santander en Brasil, Chile y Portugal, y Euromoney seleccionó a Santander como el mejor banco también en Chile y en Uruguay.



Todos estos premios se unen a una larga lista de galardones conseguidos por Santander -primer grupo bancario europeo por capitalización y uno de los primeros diez del mundo- desde 2009, fecha en que la compañía obtuvo la calificación de Mejor Banco del Mundo por vez primera.



La semana pasada, durante la entrega de premios a Santander, el director de Euromoney, Clive Horwood, dijo que “Santander es uno de los pocos bancos grandes que demuestra que una entidad minorista diversificada internacionalmente puede ser más rentable y más estable que sus comparables enfocados exclusivamente en su mercado doméstico. Ahora está en el puesto que merece, no sólo como el banco más grande de España, sino también como el de mayor cuota de mercado”. El jurado de los premios reconoció que el año estuvo marcado por grandes avances en la tecnología digital y destacó especialmente que la adquisición de Popular “da a Santander un gran impulso a su estrategia global de crecimiento entre las pequeñas y medianas empresas”.

Promoción de pago en restaurantes con tarjeta del Banco Santander.

The Banker, por su parte, explicó su elección de Santander como Mejor Banco del Mundo por la nueva manera de relacionarse con sus clientes, donde busca ganarse su lealtad y confianza, e innova con estrategias que le permiten sacar partido global de las mejores prácticas locales: cada país desarrolla y gana experiencia en iniciativas muy novedosas, y posteriormente proporciona todo el know how para que los demás países Santander puedan implementarlas también en sus propias geografías. Algunos “excelentes ejemplos”, en palabras del jurado editorial de The Banker, son Santander Plus en México, una estrategia de productos y servicios financieros equivalente a la “Estrategia 1/2/3” de Santander en el Reino Unido y España; el proyecto SuperDigital de Brasil, una plataforma móvil que permite ingresar, sacar o pagar dinero aunque no se tenga cuenta bancaria, o el WorkCafé de Chile, un espacio de coworking a pie de calle a disposición de emprendedores abierto tanto a clientes como a no clientes del banco. De hecho, el modelo Work Café se ha trasladado ya a España, Santander abrió en Madrid su primer local la semana pasada, en la Plaza de los Sagrados Corazones, frente al estadio Santiago Bernabéu.



Para Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España, el premio como Mejor Banco de España de Euromoney “es un reconocimiento al trabajo, la profesionalidad y el oficio de todo el equipo de Santander España. Estamos muy satisfechos de la transformación comercial y digital que estamos desarrollando a fin de mejorar la experiencia del cliente y generar relaciones estables y de confianza, que son la base del crecimiento y la rentabilidad sostenible para el banco. Somos la entidad líder y socio de referencia de las empresas y estamos contribuyendo a consolidar la recuperación económica en España, gracias al impulso que damos a su financiación e internacionalización. Nuestro objetivo es realizar una integración ejemplar y que los clientes vengan, se queden y nos recomienden”.