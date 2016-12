La Seguridad Social pierde 28.705 afiliados extranjeros en noviembre

MADRID.- La Seguridad Social perdió 28.705 cotizantes extranjeros en noviembre, un 1,6% menos en relación al mes anterior, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Con este retroceso, la afiliación de extranjeros vuelve a terreno negativo después de haber aumentado en casi 6.600 ocupados en octubre.



El total de inmigrantes afiliados se situó al finalizar noviembre en 1.704.921 personas y de ellos 1.422.070 cotizaban al Régimen General; 278.351 al de Autónomos; 4.298 al del Mar, y 201 al del Carbón.







En términos interanuales, el número de afiliados extranjeros aumentó en 84.463 personas, lo que supone un 5,1% más que en noviembre de 2015, el nivel más alto en este mes desde 2007.



Por regímenes, se registraron descensos mensuales en la afiliación extranjera al Régimen del Carbón (-5,9%), al General (-1,9%) y al de Autónomos (-0,1%), mientras que el del Mar se mantuvo sin cambios.

​

Dentro del Régimen General, un total de 237.165 extranjeros, el 16,7%, trabajaba en la hostelería, mientras que el 12,7% lo hacía en el comercio (180.787 afiliados), y el 7,8% en las actividades administrativas y servicios auxiliares (110.791 cotizantes). Asimismo, y dentro de este régimen, 199.333 extranjeros se encuadraban en el sistema especial agrario, un 3,5% menos que en octubre, y 190.484 en el del hogar, con un retroceso mensual del 0,07%.

Rumanos, los más numerosos

Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social a cierre de noviembre, casi seis de cada diez procedían de países no comunitarios (989.429) y el resto (715.492) provenían de países miembros de la UE.



Dentro de los países no comunitarios, 211.971 eran de nacionalidad marroquí y 97.043 de nacionalidad china. Ecuador totalizaba al finalizar el mes pasado 67.532 trabajadores cotizantes, seguido de Colombia, que cuenta con 51.050 cotizantes. El resto de afiliados no comunitarios se reparten entre Bolivia (49.688), Ucrania (40.292), Paraguay (33.789), Pakistán (31.057), Perú (29.897) y Argentina (28.342).



Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y británicos son los más numerosos, con 305.568, 84.093 y 60.510 cotizantes, respectivamente. Les siguen búlgaros y portugueses, con 53.446 y 43.746, y franceses y alemanes, con 41.287 y 38.319 afiliados.



Por comunidades autónomas, Catalunya y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre de noviembre, al sumar entre ambas el 44,2% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Catalunya contaba con 400.848 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 353.156.

