¿Sabes cuáles son los distintos permisos de conducir?

En este post vamos a repasar brevemente los distintos permisos de conducir existentes en la normativa actual, así como los requisitos necesarios para su obtención. Leyendo estas líneas sabrás por qué permiso de conducir deberás preguntar cuando vayas a tu autoescuela.

¿Coche con marchas o automático?

El permiso de conducir B ha variado poco en los últimos años en cuanto a los requisitos para su obtención: edad mínima de 18 años y superación de una prueba teórica (30 preguntas) y una prueba práctica de conducción.



Actualmente el examen práctico puede realizarse con un coche dotado cambio de marchas automático. Cada vez más gente opta por esta opción debido la multitud de modelos híbridos y eléctricos que se comercializan en la actualidad. A su vez, son muchas las autoescuelas donde podemos hacer las prácticas y presentarnos al examen con coche automático.

Permisos de moto

En el ámbito de las motocicletas existen distintos permisos de conducir que se adaptan a la edad del conductor y a la clase de motocicleta que desea conducir:



De forma análoga a lo que sucede con el carnet de coche, muchas autoescuelas nos ofrecen la opción de obtener los carnets de moto realizando las prácticas y exámenes con una moto automática (scooter) siendo más sencilla su obtención al no tener que usar marchas.



Si queremos iniciarnos conduciendo motocicletas de pequeña cilindrada disponemos de los permisos AM de ciclomotor y A1 de motocicleta hasta 125cc. La edad mínima para obtenerlos es 15 y 16 años respectivamente. Para obtener el permiso AM se exige la superación de una sencilla prueba teórica y un examen práctico de conducción en circuito cerrado. Para obtener el permiso A1 debemos superar una prueba teórica y dos exámenes prácticos de conducción en circuito cerrado y de circulación en vías abiertas al tráfico.



Para motocicletas de cilindrada media el permiso A2 nos autoriza a conducir motos con una potencia máxima de 48 CV. Para obtenerlo deberemos superar un sencillo examen teórico de 20 preguntas test y dos exámenes prácticos en circuito cerrado y en circulación abierta. Muchas motocicletas actuales tienen su potencia adaptada al permiso A2 de modo que dispondremos de una enorme variedad de modelos a elegir. Si deseamos conducir una moto de mayor potencia deberemos proceder a su limitación técnica o esperar a los 2 años de antigüedad en el permiso A2 para poder acceder al permiso A.



El Permiso A nos permite conducir motos de gran cilindrada sin límite de potencia. Para obtenerlo es necesario gozar de dos años de antigüedad en el permiso A2 y realizar un curso de teórico-práctico de 9 horas. Este permiso es muy popular entre los moteros porque se obtiene sin necesidad de realizar exámenes y permite eliminar las restricciones del permiso A2.



Coche con Remolque

En caso de llevar remolque o una caravana enganchada a nuestro vehículo, el permiso de conducir B puede resultar insuficiente en caso de superar el remolque los 750 kg de peso. En este caso deberemos determinar el peso máximo del conjunto (vehículo + remolque) y en caso de superar éste los 3.500 kg deberemos obtener un permiso de conducir especial para remolques:



El permiso B96 (18 años) autoriza a conducir conjuntos de hasta 4.250 kg de peso y el permiso B+E (18 años) nos permite conducir conjuntos de más de 4.250 kg.



Para obtener el B+E debemos superar un examen teórico y pruebas prácticas en circuito cerrado y de circulación. En cambio para el B96 no se requiere la superación de prueba teórica.

Permisos Profesionales: Camión, Autocar y Tráiler

En el ámbito del transporte de mercancías y viajeros por carretera actualmente existe el permiso C (camiones de más de 3.500 kg), el permiso C+E (camiones con remolque) y el permiso D (autobuses y otros vehículos con más de 9 asientos).



La edad mínima para obtenerlos es de 21 años para los permisos C y C+E y de 24 años para el permiso D.



Todos estos permisos requieren la superación de un examen teórico y dos exámenes prácticos en circuito cerrado y en circulación abierta. Es importante también tener en cuenta que para trabajar en el transporte por carretera actualmente también se exige el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de viajeros o mercancías. A la hora de buscar autoescuelas donde obtener estos permisos es importante asegurarnos que también nos impartirán los cursos para obtener el CAP.