El Tesoro negocia un préstamo con la banca de 10.000 millones a 18 días para financiarse en enero

MADRID.- El Tesoro Público está en conversaciones con los principales bancos nacionales para un préstamo de hasta 10.000 millones de euros a 18 días de plazo para cubrir a principios del próximo año un desfase entre ingresos y gastos del Estado con menor coste para las arcas públicas, explicó el lunes una fuente del Tesoro.



En caso de prosperar, la fórmula del préstamo bancario a cortísimo plazo sería por primera vez utilizada por la tesorería estatal, que normalmente cubre eventualidades de caja con emisiones regulares.







A finales de enero, el Tesoro enfrenta amortizaciones de deuda y pagos de intereses por valor de 28.700 millones de euros y la recaudación del IVA no entra en las cuentas hasta el 17 de febrero.



La fuente explicó que esta nueva fórmula podría resultar más rentable en un momento en el que, además, el Tesoro está buscando recortar sus emisiones netas de deuda. "Debería permitirnos tener ahorros sustanciales (...) y además dotamos al Tesoro de más herramientas", dijo la fuente. Actualmente, el coste medio de la deuda del Tesoro está en mínimos históricos de alrededor del 0,65%.



La fuente dijo que ya está en conversaciones con siete entidades nacionales que deberían presentar ofertas para el préstamo la semana próxima. A las entidades se les ha solicitado ofertas para préstamos de no menos de 500 millones de euros y, una vez recibidas, la tesorería estatal escogerá entre las mejores y decidirá si sigue adelante o no con esta fórmula.



Recientemente el Tesoro recortó por segunda vez sus necesidades de financiación netas para 2016 en 5.000 millones de euros hasta 35.000 millones de euros.