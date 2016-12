Toxo dice que si la Seguridad Social no ingresa 40.000 millones de aquí a 2040 las pensiones caerán

MADRID.- El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado que el sistema público de pensiones es "sostenible" pero "si se hacen cosas distintas a las que se han hecho hasta ahora", como dar "marcha atrás" en la reforma de pensiones de 2013 y acometer medidas para mejorar en 40.000 millones los ingresos de la Seguridad Social de aquí a 2040, o de lo contrario las pensiones serán "menores".



Así lo ha señalado Toxo en declaraciones a los periodistas tras participar en un acto para conmemorar el 40º aniversario de la constitución del sindicato en Madrid, al que también ha asistido el secretario general de CC.OO.-Madrid, Jaime Cedrún, y representantes políticos y de otras organizaciones sindicales.









"El sistema público de pensiones es sostenible, el problema es que se le ha puesto en riesgo", ha criticado Toxo, quien ha recordado que el sindicato entregó hace más de tres años al Gobierno un proyecto que planteaba distintas "medidas puentes" para "transitar por la crisis sin que afectase como ha terminado afectando a elementos como el Fondo de Reserva que casi se ha vaciado" y otras medidas estructurales que "claramente" tienen que orientarse a mejorar los ingresos de la Seguridad Social.



Según Toxo, si se abordan reformas de este estilo y el Gobierno da "marcha atrás" en la reforma de 2013, que "no tuvo consenso de nadie", el sistema público de pensiones "tiene futuro y los pensionistas y jubilados actuales y los del futuro pueden tener garantizadas sus pensiones".

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en una imagen de archivo. EFE

Respecto a la propuesta de desvincular las pensiones extraordinarias de supervivencia (viudedad y orfandad) del sistema de la Seguridad Social y pasen a financiarse a través de impuestos, Toxo ha dicho que no calificaría de "parche" el planteamiento, si bien ha abogado por hablar del conjunto de elementos que conforman la estructura de ingresos del sistema y "no solo de partidas concretas de gasto o parciales de ingresos".

Con el primer acuerdo sobre pensiones se inició un recorrido de separación de fuentes de financiación

En este sentido, ha señalado que en el primer acuerdo sobre pensiones alcanzado en el año 1996 se inició un recorrido de separación de fuentes de financiación que todavía se encuentra a "medio camino", y ha recordado, "por si acaso alguien está pensando otra cosa", las pensiones de viudedad "son pensiones contributivas y por lo tanto deben permanecer en el sistema de la Seguridad Social".



No obstante, considera que su financiación debe descansar en las cotizaciones sociales que aportan trabajadores y empresas, así como obtener recursos a través de impuestos generales en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "pero no solo para pagar pensiones de supervivencia".

40.000 millones para mantener pensiones

En este sentido, ha subrayado que es necesario incrementar los ingresos de la Seguridad Social en 4 puntos de PIB (unos 40.000 millones de euros) de aquí a 204 para que el sistema tenga "futuro". El montante destinado a las pensiones de supervivencia asciende a unos 21.000 millones de euros, por lo que Toxo cree que "hay recorrido" en este punto al no haberse concluido la separación de fuentes de financiación. "Esa pieza y otras pueden entrar dentro del debate pero no precipitaría conclusiones hasta que no se vean el conjunto de actuaciones que se puedan tomar", ha agregado.



El líder sindical ha insistido en la necesidad de incrementar en 40.000 millones de euros los ingresos del sistema para garantizar en 2040 y a futuro "la misma calidad, que no es mucha" de las pensiones actuales en España.



"No digo que se pongan mañana 40.000 millones de euros, pero en algún momento hay que empezar porque sino se llegará tarde habiendo agotado todas las reservas", ha advertido Toxo, que ha urgido a que la Comisión del Pacto de Toledo oriente sus recomendaciones en ese sentido, especialmente ante la previsión de que se alcancen los 15 millones de pensionistas en 2030, frente a los 9 millones de jubilados actuales.