Dos trabajadoras de la empresa Tlmark, una subcontrata de Páginas Amarillas, han denunciado haber sido despedidas después de comunicar que tienen pensado secundar la huelga feminista convocada para este jueves, 8 de marzo.

Así lo ha difundido la sección de trabajadores en prensa y medios de comunicación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en la red social Twitter:

Fuentes de CNT han confirmado a Público que se trata de dos periodistas que ejercían funciones de Community Manager para Tlmark. Una de ellas, incluso, había recibido hace poco una carta de felicitación por parte de Páginas Amarilla. La subcontrata, según las fuentes consultadas, argumentó que las trabajadoras no habían cumplido sus objetivos.

El despido de un trabajador por ejercer su derecho a huelga, recogido en el artículo 28.2 de la Constitución, es ilegal. Así se especifica en el Real Decreto-Ley 17/1977 en los siguientes términos: "El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral".

Tlmark lo niega

Sin embargo, Tlmark ha negado que se haya despedido a ninguna trabajadora por ejercer su derecho a huelga. "Es falso que se haya despedido a varias mujeres", asegura a Público Javier Fernández, responsable de relaciones laborales de la empresa.

"No se ha despedido a nadie por decir que hace huelga. Ni siquiera los trabajadores tienen que informar de si la hacen o no. La empresa no tiene nada en contra de la huelga y, además, el 75% de los trabajadores de la empresa son mujeres", ha añadido.

Fernández considera que el tuit publicado por CNT no se ajusta a la realidad: "Los despidos tienen unas causas. Nunca se despide así por las buenas". Además, ha señalado que "no hay un solo afiliado de CNT en la empresa".

Sí ha admitido, sin embargo, que "la semana pasada se hicieron dos despidos, un hombre y una mujer, por causas técnicas. Pero no por hacer huelga. Seríamos tontos si lo hiciéramos".