El vicepresidente del BCE ve riesgos políticos y económicos por la llegada de Trump a la Casa Blanca

FRÁNCFORT.- Los mercados financieros han apostado por más crecimiento económico desde la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos la semana pasada, pero el proteccionismo estadounidense y los riesgos políticos domésticos podrían dañar a Europa, dijo el lunes Vitor Constancio, vicepresidente del BCE.



Las bolsas en Estados Unidos y Europa han subido y los precios de la deuda han caído mientras los inversores esperan que la administración de Trump recorte impuestos y gaste más, impulsando el crecimiento y la inflación.







Pero Constancio resaltó que la intención de Trump de poner a "América primero" podría dañar las exportaciones de Europa y los mercados exportadores y aumentar los "riesgos políticos", en una probable referencia al incremento del apoyo a los partidos euroescépticos y nacionalistas en los países de la zona euro. "Deberíamos ser cautelosos en trazar precipitadas conclusiones positivas de estos desarrollos del mercado porque no necesariamente indicarían que la economía mundial tendrá una recuperación acelerada con un mayor crecimiento", dijo el miembro del Banco Central Europeo en un acto en Fráncfort.



"Hasta ahora, estos desarrollos han apuntado a un incremento del crecimiento económico en EEUU, pero en el contexto de una política de 'América primero'", añadió.



Constancio repitió su predicción de que la economía de la zona euro continuaría recuperándose e impulsaría la inflación "bastante por encima del 1%" la próxima primavera, desde el 0,5 por ciento actual. Pero esta predicción se basa en el supuesto de que no se materialicen "los potenciales efectos negativos de la actual incertidumbre mundial", advirtió, instando a políticas económicas "más expansivas" para apoyar el crecimiento.



"De hecho, una serie de riesgos políticos podrían inducir turbulencias económicas", dijo Constancio. El referéndum constitucional italiano del 4 de diciembre, al que el primer ministro Matteo Renzi ha ligado su futuro político, se considera un indicador clave del sentimiento popular tras la victoria de Trump. Un voto a favor del "no" podría llevar al populista y antieuro Movimiento 5 Estrellas a colocarse cerca del Gobierno.

Mejora del mercado de deuda

El BCE no necesita reaccionar a la reciente y aguda subida del precio de la deuda soberana puesto que las elecciones de Estados Unidos justifican este incremento y también beneficia a los bancos, dijo Constancio. "No veo la necesidad de reaccionar específicamente a esto", dijo Constancio en un aparte del acto.



"Esto es parte de un contagio que viene de EEUU, donde hay factores específicos que justifican el cambio en la curva de la deuda, el incremento en los bonos a medio y largo plazo, por lo que es un contagio pero, como también he mencionado, también es algo bueno para las instituciones financieras", dijo.



Constancio dijo que no estaba ya preocupado por la baja inflación subyacente, pero que le gustaría ver un punto de inflexión, reflejando el crecimiento de la productividad y un mejor dato de inflación general.