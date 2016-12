El 13 da buena suerte al barrio madrileño de Arganzuela

MADRID.- La Administración de Lotería número 32 del distrito de Arganzuela ha repartido íntegramente el Gordo de Navidad con el número 66513, que ha hecho su aparición a las 12 de la mañana. Pero no a todos les ha sonreído la suerte. Carmen, una vecina del barrio, compra todos los años su décimo en esta Administración. A pesar de que su madre le insistió en que comprara un décimo que terminara en 13, ella no lo hizo porque "trae mala suerte".



Los loteros, María José y Agustín, no han parado de oír el teléfono desde que el número ha sido cantado por los niños de San Ildefonso. Esta pareja es dueña de la Administración de Lotería del Paseo de la Esperanza desde hace cuatro meses. Su expropietaria, Cristina, ha asistido al festejo.







Los actuales dueños han descorchado el champán, aún con las manos temblorosas, y han colgado el cartel de "1º PREMIO". "No me lo esperaba, es muy difícil que te toque con todos los números que hay. Aún no me lo creo", ha afirmado el dueño de la administración.

La Cafetería Barrio, ubicada justo al lado de la administración 32, ha cerrado sus puertas por hoy, cuando Vicente ha comprobado que su décimo era el premiado. El bar vendía su propio número, pero decidieron comprar un décimo en el local vecino "por si acaso".





Otros sitios agraciados con el Gordo

El Gordo también ha causado revuelo en la residencia madrileña para personas mayores Peñuelas, donde una mujer de 92 años compró en la administración del barrio de Acacias tres décimos. "No tenía nada para dejar a mi familia y ahora sí", ha asegurado esta señora con dos hijos, seis nietos y nueve biznietos con los que va a compartir los 1,2 millones de euros.



El PSOE ha anunciado en Twitter que el primer premio de la Lotería de Navidad también ha caído en su sede de la calle Ferraz de Madrid: "Felices porque muchos trabajadores/as de la casa en Ferraz han sido agraciados con el gordo de Navidad".



La propietaria de una pastelería del barrio de La Piedad de Talavera de la Reina (Toledo) ha repartido 8 millones de euros en 20 décimos del número premiado, agraciado con el Gordo de Navidad, al que está abonada desde hace veinte años.