El anuncio de la Lotería de Navidad crea indignación entre los pensionistas

MADRID.- El presidente nacional de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP), Saturnino Álvarez, considera que el anuncio de la Lotería de esta Navidad "ofende seriamente" al colectivo de personas mayores y, tras solicitarlo, ve "difícil" su retirada.



​Álvarez, que ha participado este miércoles en Ávila en la asamblea anual extraordinaria de la UDPJ con motivo de los cuarenta años de su fundación, ha reclamado ante los periodistas "un poco más de sensibilidad" para los mayores, ya que en su opinión reciben en este anuncio un trato "vejatorio".









La vicepresidenta de la UPD, Paca Tricio, ha recordado que los mayores representan un colectivo compuesto por más de 9 millones de personas en España, "que puede cambiar gobiernos". "Los estereotipos siempre están mal, pero si encima lo hace la administración pública es flagrantemente una auténtica vergüenza", ha concluido.



"Si este anuncio lo hubiesen hecho con una persona discapacitada se hubiese montado un verdadero follón", ha argumentado el presidente de este colectivo que cuenta en España con un millón y medio de asociados, de los cuales 40.000 son de Castilla y León. En este contexto, y tras reconocer que "artísticamente está muy bien hecho", Saturnino Álvarez cree que sus autores "deberían haber tenido un poco más de sensibilidad" y tendrían que haber consultado a "alguna organización".

Tras reconocer que se sienten "tremendamente molestos", ya que "no se puede tratar así a las personas mayores", Álvarez ha dicho que ve "difícil" la retirada del anuncio, teniendo en cuenta que "no todos se sienten vejados".



Por su parte, el anterior presidente nacional de UDPJ y actual vicepresidente del Consejo Estatal de Personas Mayores, Luis Martín Pindado, ha afirmado que el estereotipo de las personas mayores "ha cambiado", aunque en su opinión hay personas que aún no lo ven así. "Nos ha ofendido seriamente porque es denigrante", ha argumentado Pindado respecto a un anuncio que desde su punto de vista refleja a una persona que "da la impresión de que ha perdido la memoria y no tiene sentido".



Al respecto, ha insistido en la necesidad de "cambiar el estereotipo" de las personas mayores, ya que no son "una carga para la sociedad, sino un potencial económico", teniendo en cuenta que son los que "sostienen a todos los parados sin subvención" y los que con sus "pírricas pensiones sacan adelante a hijos y nietos".



Respecto a las reivindicaciones al Gobierno, Saturnino Álvarez ha reclamado para los mayores "seguridad" en el asunto de las pensiones, ya que en su opinión "no se pueden levantar cada mañana pendientes de qué va a pasar" con ellas. En ente sentido, ha pedido a los políticos que "se pongan de una vez de acuerdo" y lleguen en este sentido a "un acuerdo duradero y sostenible".



Aumentan las críticas

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) se ha sumado a la protesta de la UDM en relación con el anuncio de la lotería reclamando "más respeto" para la imagen que se da de los mayores.



Ceoma "exige y reclama la visibilidad positiva de la imagen de las personas mayores; una imagen que vuelve a verse vulnerada y queda muy lejos de ese envejecimiento activo" apoyado desde las organizaciones de mayores.