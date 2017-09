Así te hemos contado a lo largo de este sábado la última hora del día publicada en los medios y agencias de noticias españoles sobre el proceso soberanista de Catalunya. La información está ordenada situando las últimas informaciones en primer plano.

-Rufián ironiza sobre los registros: "Tengo una papeleta pero es para consumo propio". El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ironizado este sábado sobre los registros policiales en Cataluña en búsqueda de material vinculado al referéndum del 1-O, al decir que las papeletas son "para consumo propio". "Tengo una papeleta, tengo un sobre con un voto, pero juro, prometo, agentes, que es para consumo propio", ha dicho durante el acto político que ERC ha compartido con Podem en Badia del Vallès (Barcelona).

-Turull llama a ciudadanía a imprimir "material oficial" del 1-O ellos mismos. El conseller de Presidencia y portavoz de la Generalitat ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a imprimir ellos mismos el "material oficial" del referéndum del 1 de octubre (1-O), disponible en la versión digital del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), de la cual ha difundido el enlace a través de su cuenta de Twitter. Turull ha reaccionado así al registro de agentes de la Guardia Civil al semanario El Vallenc, en Valls (Tarragona), en el marco de su actuación para detectar si se está confeccionando material susceptible de ser utilizado en el referéndum de independencia del 1-O, una actuación que se une al registro también en una imprenta en Constantí. (EFE).

-El Ayuntamiento de Lleida tampoco cederá espacios para el 1-O. Su alcalde, Àngel Ros (PSC), ha confirmado en declaraciones a Rac1 que no cederá espacios municipales para el referéndum. El alcalde ha manifestado su intención de no saltarse la legalidad y, después de estudiar el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, considera que "no podemos obligar a los funcionarios a incumplir la ley". "No somos los alcaldes los que dejamos votar o no, es la ley", ha dicho el alcalde socialista.

-Errejón pide a Mariano Rajoy que negocie con Puigdemont: "Siempre hay tiempo para que levante el teléfono". El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos ha dicho hoy que "siempre hay tiempo" para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "levante el teléfono" y convoque a una negociación al jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont."Siempre hay tiempo para que se restablezcan los canales de comunicación y para que, por encima del ruido, de los conflictos y la pelea, reconozcamos con normalidad que España es un país de países, que hay diferentes naciones y que podemos estar juntos", ha expuesto en una entrevista en la Cadena Ser el diputado de Podemos. (EFE)



-El PDeCAT ha utilizado en la reunión de su Consell Nacional el eslogan "no tinc por" (no tengo miedo) que sirvió para canalizar los actos de protesta contra los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, para expresar en este caso su solidaridad con los querellados por el proceso soberanista.(EFE)

-La Guardia Civil registra por segunda vez la imprenta de Tarragona por el 1-O: Este segundo registro se produce después que los agentes inspeccionaran desde las 14.45 hasta las 17.30 horas de este viernes las instalaciones de la misma empresa, de las que retiraron material en una gran caja.

-Como Albert Rivera, Pedro Sánchez cierra filas con el Gobierno del PP en lo que toca a Catalunya. En un acto en Badajoz, el secretario general del PSOE ha querido trasladar un doble mensaje a la ciudadanía española y, en especial a la catalana, de seguridad y esperanza ante los acontecimientos que se han vivido esta semana, y aseguró con rotundidad que “antes y después del 1 de octubre, Catalunya seguirá siendo España”.

-C's presenta en el Congreso una resolución de apoyo a Gobierno y poder judicial ante el "golpe a la Democracia". Con esta iniciativa Ciudadanos (C's) quiere que todos los partidos muestren su apoyo al Gobierno y al poder judicial para "impedir el golpe a la democracia" por parte de los "separatistas" catalanes. (EUROPA PRESS Y EFE)



-Cientos de personas se concentran en País Vasco en apoyo al referéndum: Los han convocado la coordinadora Kataluniarekin Koordinaziogunea y la Assemblea Nacional Catalana en Euskal Herria, con motivo de la Diada de Catalunya del próximo lunes, y para mostrar su apoyo al referéndum del 1 de octubre, cita que, en su opinión, representa una "oportunidad de ser un estado moderno, democrático, justo y libre". (EUROPA PRESS)

-Puigdemont: "Nadie nos puede decir que, cuando las urnas salgan llenas de votos, eso no tiene garantías" El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertido de que el Estado intentará "poner a prueba" a los catalanes antes del 1 de octubre. Durante su intervención en el Consell Nacional del PDeCAT, celebrado este sábado en Barcelona, ha alertado de que los poderes del Estado "saben que el Parlament ya ha terminado su trabajo y que el Govern lo tiene todo en marcha", por lo que centrarán su actividad en atacar la movilización ciudadana y en causar confusión. "Nadie nos puede decir que cuando las urnas salgan llenas de votos, eso no tiene garantías". (EUROPA PRESS)

-Cifuentes sorprende con su aplauso a Colau: La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha aplaudido la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de paralizar la cesión de locales para el 1-O, porque "las fuerzas constitucionalistas tienen que estar al lado de las leyes". "La felicito y me alegro de que vaya a hacer cumplir la ley", ha contestado a la prensa desde una jura de bandera en Algete. (EP)

-Llamamiento a la calma de Miquel Iceta. "Palabras irresponsables y temerarias de Carles Puigdemont. Acabarán provocando insultos y amenazas. ¡Llamamos a la calma!". Este ha sido el mensaje de Twitter con el que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha respondido a la recomendación que hizo este viernes el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a los asistentes a un acto de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Puigdemont los emplazó a dirigirse de la siguiente manera a sus representantes municipales: "Mírame a los ojos y dime, '¿me dejarás votar o impedirás que vote?'". (EFE)

-ERC dice no reconocer la autoridad del TC sobre el "derecho" de Catalunya a la autodeterminación. Así lo ha afirmado su secretaria general, Marta Rovira, que además ha pedido a los funcionarios "tranquilidad" porque los dirigentes secesionistas se declararán "culpables" por ellos. "El Tribunal Constitucional no es el órgano para juzgar si Catalunya tiene derecho o no a la autodeterminación", ha subrayado Rovira en declaraciones a Catalunya Radio, que ha recordado que "la misma ley del referéndum -suspendida por el TC- dice que no admite injerencias del Constitucional". (EFE).

La Guardia Civil registra la sede del semanario El Vallenc en busca de material para el referéndum del 1-O./Twitter

-La Guardia Civil irrumpe en el semanario El Vallenc en busca de material relacionado con el 1-O. El semanario informó a sus lectores durante los últimos días que había encargado la impresión de papeletas para el 1-O lo que habría sido el detonante del registro, según informa El Nacional.



-Catalá pide a la Generalitat que no someta a los funcionarios catalanes a "ninguna tensión". El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido este sábado en que todos los funcionarios de Catalunya, incluidas las fuerzas de seguridad, deben saber que "tienen detrás todo el aval de la ley", y en concreto de las leyes vigentes. Ha señalado en este sentido que "una ley inconstitucional y suspendida nunca puede generar una obligación para nadie, ni para un ciudadano ni para un funcionario". (EFE)

-El portavoz del PP en Barcelona pide a Colau que "acabe con su ambigüedad" y rechace tajante la cesión de locales. Alberto Fernández ha exigido este sábado a la alcaldesa de la ciudad que "ponga fin al suspense del suspenso, acabe con su ambigüedad" y rechace de forma expresa la cesión de locales municipales para la celebración del referéndum secesionista. El portavoz popular ha reprochado también a la CUP que esté pidiendo a los catalanes que "canalicen su rabia hacia el PP", una actitud que "me recordaba a aquella peor Batasuna que desde los escaños municipales señalaba a los siguientes objetivos de ETA" y ha criticado los carteles que están colgando las juventudes de la CUP por "señalar" a personas que no apoyan el referéndum. (EUROPA PRESS)