Los seis puntos claves que definen el nuevo partido de los 'Comuns'

BARCELONA.- El nuevo partido que los 'Comuns' quieren lanzar en Catalunya para erigirse como alternativa a lo que ellos llaman "hegemonía conservadora" o "convergente" ya tiene delimitados los ejes temáticos que acabarán por definir su ideario político. Se trata de seis rasgos característicos que la nueva fuerza utilizará empezará el proceso de participación ciudadana que ultimará el programa político del espacio. De momento, aún no se ha definido el nombre definitivo del espacio, pero el proceso participativo se llama "Un país en Comú". Son la esencia de unos textos o ponencias cero que el grupo impulsor está terminando de perfilar para presentarlos en el primer acto público del partido el próximo 29 de enero, en las Cotxeres de Sants, y que se prevé que estará pilotado por el portavoz Xavier Domènech o por el alma del proyecto, Ada Colau.



Públic ha tenido acceso en exclusiva a estos ejes que marcarán el ADN del partido: modelo económico, bienestar, soberanía, revolución, pluralidad y territorio. Así pues, se da prioridad a pensar un "nuevo modelo económico y ecológico basado en la sostenibilidad", respetuoso con las personas y el medio ambiente, y "un nuevo modelo de bienestar para una sociedad justa e igualitaria" como forma para garantizar todos los derechos sociales. En pleno debate sobre los presupuestos de la Generalitat para 2017, los representantes de las formaciones de los 'Comuns' con representación institucional (Catalunya Sí Que es Pot, En Comú Podem) están apoyando a los sindicatos y entidades que reclaman unas cuentas más sociales, en especial en en cuanto a aplicar una reforma fiscal progresiva que revierta en más gasto social.

No habrá una ponencia sobre el referéndum

El tercer punto, y al que las fuerzas de la izquierda independentista estarán más atentos, es el que invitará a definir la posición de los 'Comuns' con el referéndum que ha prometido el Gobierno de Junts pel Sí de cara a septiembre de 2017. Fuentes internas avanzan, no obstante, que no habrá una ponencia específica sobre el referéndum, sino que se incluirá dentro del debate nacional. El eje se identifica como "un país fraterno y soberano en todos los ámbitos" y sólo recoge: "El pueblo de Catalunya tiene derecho a decidir su futuro en todos los ámbitos" en consonancia con la idea de las "múltiples soberanías", no sólo nacional, que abandera el portavoz de la fuerza en construcción, Xavier Domènech.



Seguramente será uno de los ejes con más discusión entre las fuerzas que conforman el nuevo sujeto: Bcomú, Podem, ICV y EUiA, que mezclan militancia independentista y otra que no lo es. Por el momento, los principales líderes de las fuerzas que lo integran, como Domènech o Ada Colau, se mantienen en la posición de intentar pactar un referéndum con el Estado o lo que se pueda asegurar más garantías.



Los últimos ejes apuestan por "una revolución democrática y feminista", "un país inclusivo donde todos tengan cabida" y "un proyecto de país que incluya a todos los territorios", este último para garantizar que el proyecto político se expande por todos los territorios de Catalunya y sabe recoger las diversas especificidades territoriales. Sobre el despliegue territorial del nuevo partido, fuentes del grupo impulsor hablan de la necesidad de abrir nuevas sedes o puntos de encuentro donde partidos tradicionales como ICV ya tienen presencia. La duda es si el nuevo espacio ocupará las sedes de Iniciativa o decidirá abrir otras nuevas.

El partido se constituirá en abril

A finales de enero será cuando se lanzará la plataforma de participación online con los textos cero, que también se podrán discutir en talleres presenciales. El peso de la coordinación de los documentos cae sobre dos nombres hasta ahora independientes de la esfera de los 'Comuns': el académico Marc Parés y María Corrales, hasta 2015 portavoz de la organización vinculada a la CUP, Poble Lliure. Todo este proceso participativo finalizará en abril con una asamblea constituyente que servirá para definir el "modelo de país" que quiere el partido y, sobre todo, para empezar a encarar los comicios fijados para el primer trimestre de 2018. Fuentes del grupo impulsor señalan que, más que prepararlo para unas nuevas elecciones, la prioridad es decidir qué "modelo de país" necesita Catalunya.

Qué partidos están dispuestos a integrar el nuevo sujeto?

Los partidos que forman parte del nuevo sujeto político (Podem, ICV, EUiA y BComú) están encarando sus propios procesos internos para decidir con sus militancias qué forma debería adoptar esta nueva fuerza común, exponiendo sus dudas, concesiones y exigencias de partido. Partidos como ICV no se cuestionan formar parte de la nueva fuerza de los comunes. "La participación en el nuevo sujeto la decidimos con la militancia en la última asamblea del partido", ha manifestado a Públic Ernest Urtasun, portavoz de ICV. Tampoco lo hace BComú, con el equipo del partido muy involucrado en la construcción del sujeto, ni EUiA.



Podem, dirigido por el diputado Albano Dante Fachín, sí está inmerso en su propio debate interno para decidir con la militancia si formará parte o no del nuevo sujeto político, bajo el paraguas de la llamada 'Operación Morada' que se alargará hasta abril y que ha movilizado a cerca de 1.500 inscritos. Con ello, es posible que el proceso de Podem ralentizara la constitución del nuevo sujeto de los 'Comunes' prevista para el mismo mes. "La decisión final de Podem la decidirá la militancia", ha defendido el secretario general en Públic sin preocuparse por calendarios. "El nuevo sujeto no puede ser un Catalunya Sí Que es Pot", ha añadido sobre la coalición que se formó a toda prisa por las elecciones del 27S.



Por eso, ahora admite: "El nuestro es hasta el momento el debate más grande que se ha hecho sobre el nuevo sujeto en los territorios de Catalunya y de manera pública. Lo estamos haciendo con la ciudadanía y no cerrados en los despachos ". Los principales dirigentes del partido están organizando este enero encuentros para todos los territorios de Catalunya para incorporar sus demandas al proceso de construcción del nuevo sujeto y después valorar si formar parte.



Las militancias de los partidos que forman parte del nuevo sujeto han podido participar en la redacción de las ponencias, junto con el grupo impulsor de más de 100 personalidades de la sociedad civil y cargos políticos del espacio en construcción, que se presentarán a finales de enero y que abrirán el debate ciudadano. "Podem colabora para que sea un proceso lo más abierto posible", explica Dante Fachín indicando que su formación es la que más enmiendas ha presentado durante la confección de los primeros documentos. Urtasun, por su parte, ha defendido que la militancia de ICV "está muy volcada en la elaboración programática" porque es una de las tareas donde tienen más que aportar, sobre todo de ideario socialista.



Aparte de la discusión programática, fuentes del grupo impulsor explican que pronto deberán abordar procesos participativos para decidir el nombre del nuevo sujeto -ya registrado con varios nombres, como 'Comuns' o 'Catalunya en Comú'-, los principales dirigentes -además del portavoz Xavier Domènech- y el modelo organizativo.