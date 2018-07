Alerta en la Cámara Baja ante el compromiso de Pedro Sánchez ante la OTAN —y en especial, ante Donald Trump— de "intentar" elevar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB. Desde Podemos, el portavoz del grupo en la Comisión de Defensa, Juan Antonio Delgado, ya ha anunciado que “no se va a poder cumplir ese compromiso, no se puede gastar lo que no hay” y que el país “tiene otras prioridades”.

Y lanza un mensaje claro: “Si Sánchez quiere elegir de compañero y socio al Partido Popular, que lo haga, pero esto no es prioridad de Podemos; vamos a un modelo insostenible de Defensa".

El presidente del Gobierno anunció esta semana que iba a tratar de respetar los compromisos del Gobierno anterior ante la OTAN de conseguir que en 2024 el 2% del PIB se destine a Defensa, como los demás países de la Alianza.

Esta postura, un tanto ambigua, choca con lo declarado por la titular del Ministerio, Margarita Robles, quien ha sido muy clara en repetidas veces: "la posición de España es muy clara", comentaba a principios de esta misma semana, "nosotros no podemos llegar al 2%" del PIB. Es más, la propia exministra de este departamento, María Dolores de Cospedal, reconoció en su momento esta imposibilidad.

Ahora, desde la Comisión de defensa del Congreso, el principal socio de investidura de Sánchez se erige como un muro ante las declaraciones del presidente en Bruselas. “La verdad es que no nos gusta”, afirma Delgado en declaraciones a Público, que recuerda que en poco más de un mes ya van anunciadas “dos subidas de gasto para Defensa”.

“Por un lado, los 5.000 millones que anunció la propia ministra en compra de armamento, anunciados esta misma semana, en un plan de modernización que no es tal: en parte van a pagar el submarino S-80, el submarino que no flota; y por otro, alcanzar el 2% del PIB en defensa, lo que implicaría elevar el gasto en los Presupuestos Generales del Estado del año que viene”, comenta.

Prioridades

Algunos parlamentarios lamentan que Robles no dijera nada de esto en su última comparecencia en la Cámara Baja. “Ya vemos cuáles son las prioridades de Pedro Sánchez, que es seguir la misma política que su antecesor; no presta atención, por ejemplo, al problema de los 45 años por el que más de 60.000 militares están afectados. Ya han echado a un millar, y ahí no se está haciendo prácticamente nada".

La Ley de Tropa y Marinería de 2006 establece la salida forzosa del Ejército a los militares temporales que cumplen 45 años, y su situación se puede ver agravada por la ausencia de un plan serio y eficaz para proporcionar una salida digna a los miles de afectados por esta medida: en 2022, cuando empezará a salir el grueso de ellos, ya habrá 10.000 personas en esta situación.

si bien Robles está siendo rápida en adoptar ciertas medidas encaminadas a paliar algunos de los problemas en el seno de los Ejércitos, como la discriminación de las mujeres en los Ejércitos, varias asociaciones militares exigen ya medidas concretas para solucionar el grave problema de la temporalidad.

Podemos ha pedido la comparecencia de la ministra Robles en el Congreso para que explique el gasto extraordinario de 5.000 millones de euros anunciado. “Nos parece un disparate: a los 20 días de llegar anuncia gastos extraordinarios en armamento, y luego el anuncio de Sánchez en la OTAN de elevar el gasto al 2% del PIB”, afirma Delgado, que añade: “Todo esto es un escollo en el Congreso, así lo vemos nosotros”.

“No se va a poder cumplir ese compromiso, no se puede gastar lo que no hay”, comenta el portavoz del grupo de Podemos en la Cámara Baja. “En una situación como la que tenemos en España, en la que ha habido unos recortes brutales en Sanidad, en Educación, en Cultura, con el desmantelamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —faltan en España, por ejemplo, 20.000 policías y guardias civiles y para reponer esa plantilla falta mucho dinero—, etc, la prioridad no puede seguir siendo el gasto en productos de empresas armamentísticas”.

Arrecian de esta forma las quejas acerca de la opacidad del Ministerio de Defensa, todo un clásico. “Necesitamos cuentas claras”, afirma Delgado, que recuerda: “Yo tengo pedido desde noviembre cuál es la refinanciación de los Programas Especiales de Armamento (PEAS), y no la han dado; si esta va a ser la línea de Margarita Robles de no informar a la oposición…”. “El problema de Defensa”, prosigue, “es que todo es muy opaco: en programas en el exterior nos gastamos más de 1.000 millones y luego ponemos 300 en los presupuestos, y esto no es real”.

“Hay que hacer presupuestos reales y proporcionar toda la información para que el Tribunal de Cuentas no vuelva a repetir que el Ministerio de Defensa sea el más opaco de todos”, añade, y concluye: “Yo no estoy en contra de una modernización de las FFAA, pero hay otras prioridades en este país”.