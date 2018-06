La nueva ministra de defensa, Margarita Robles, ha expresado su deseo de que existan más mujeres militares en España. En una entrevista en Onda Cero, ha comentado que sólo un 12% de los militares españoles son féminas, y “ninguna es aún general”.

Robles ha comentado que para que una mujer llegue a general es necesario que se realicen cursos de ascenso, pero se ha reconocida sorprendida de que aún no haya generales mujeres, “eso no ha pasado aún”, ha añadido.

En cualquier caso, la ministra ha querido trasmitir que su deseo es que se refuerce la idea en la sociedad de “las Fuerzas Armadas son garantes de la paz y de la libertad, tal y como marca la Constitución en su artículo 8 —que indica, además, que las FFAA son “garantes de la unidad de España— y el artículo 1 de la carta de la ONU.

“Es bueno que se interiorice que nuestra ciudadanía sepa que el Ejército tiene esa misión”, ha apuntado, y añade: “La inmigración, por ejemplo, tiene razones geopolíticas”.

En cuanto al “inexistente” traspaso de poderes, Robles ha manifestado: “La señora [María Dolores de] Cospedal fue amable, me entregó la cartera, pero no ha habido traspaso como tal”. “La Cúpula militar y el CNI me está dando el apoyo necesario”, ha comentado, “sus miembros están muy por delante de los políticos, son personas con un profundo sentido de Estado y de responsabilidad”.

“Éste es un ministerio de Estado, al margen de la lucha política, todo esto trasciende de cualquier planteamiento partidista”, ha asegurado.

Religión y Defensa

La ministra de Defensa ha querido establecer una distinción entre determinadas costumbres dentro de los Ejércitos, como la colocación de las banderas nacionales a media asta en los cuarteles durante la Semana Santa en señal de luto, algo avalado por el propio Tribunal Constitucional: “Este es un Estado aconfesional, creo que la escenificación religiosa no procede, no hay que mezclar el ámbito religioso, que respeto profundamente, con lo público”, ha dicho Robles.

Por otro lado, y con relación a la presencia de la Legión en las procesiones de Semana Santa, la ministra ha puntualizado que “las tradiciones hay que respetarlas, suponen casi un acervo cultural”. “Hay que diferenciar los aspectos político, que no tiene que ser mezclado con lo religioso, con las tradiciones”, ha dicho.

Memoria histórica

La ministra ha querido remarcar, en cuanto a los asuntos de memoria histórica, que “la propuesta de ley sobre el asunto del año pasado se basa en la idea de reconciliación”. “Quizá algunos monumentos que incitan a la división habría que darles una vuelta”, ha comentado en la entrevista. En cualquier caso, Robles ha subrayado que “es importante decir que el Gobierno no tiene ninguna decisión tomada; hay que abordar este asunto desde el máximo rigor”.

Concretamente, y en relación con el Valle de los Caídos y la posible exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, Robles ha recordado que lo que se presentó sobre estos asuntos fue una proposición no de ley, distinto a la proposición sobre memoria histórica “vetada por el anterior Gobierno”, ha puntualizado.

Catalunya: diálogo dentro de la Constitución

“Catalunya es un problema político que nos ha hecho vivir una de las páginas más negras de la historia de este país”, ha manifestado la ministra. “Desde el punto de vista democrático, lo que sucedió a principios de septiembre del año pasado fue que se violentó tanto la Constitución como el Estatut, y creo que ahí hay un problema político importante”.

Para la ministra, “hay que dialogar, pero la línea roja es muy clara, que es la Constitución, que es lo que protege nuestro marco de convivencia”. “Dentro de ese marco, todo se puede hablar, faltaría más, pero siempre dentro de la norma”, ha apuntado.

“Yo me fue muy pequeña a vivir a Catalunya, y para mí es muy duro que una sociedad tan tolerante y abierta llegue a este nivel de confrontación social”, ha manifestado Robles, quien aboga por “hacer un esfuerzo para restaurar el clima de diálogo”. “El Gobierno de la Generalitat ha de pensar que el Gobierno no es sólo de quien les ha votado, sino que es el de todos, y esto se aplica a cualquier Gobierno”, ha puntualizado.

Rigor en el Gobierno… ¿y en la prensa?

En un momento más distendido en su intervención, la ministra ha querido dejar claro que ella está donde ha querido estar, y no en un supuesto ‘superministerio’ de Interior y Justicia, como se había rumoreado. “Fui de las primeras en saber dónde iba a ir y dónde quería ir, y el presidente Sánchez y yo nos hemos reído mucho sobre todo lo que se ha publicado”, ha comentado.

Margarita Robles no ha querido terminar su intervención sin enviar un ‘tirón’ de orejas a algunos medios: “Estoy de acuerdo en que se pida transparencia, seriedad y rigor a los políticos, pero eso mismo debería ser exigible también a los periodistas”.