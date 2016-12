Las fiestas de Vitoria no tendrán toros por primera vez en su historia al no presentarse ninguna empresa

VITORIA.- La falta de empresas interesadas dejará a Vitoria, por primera vez en la historia, sin la Feria Taurina de La Blanca, (las fiestas de la localidad, que se celebran anualmente en los primeros días de agosto) dado que el concurso para la organización de espectáculos taurinos durante las fiestas patronales de la capital alavesa ha quedado desierto.



La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Vitoria ha certificado, de forma oficial, que no se ha presentado propuesta alguna al pliego para la organización, explotación integral y gestión de espectáculos taurinos y de artes afines en la Plaza de Toros en 2017, durante las Fiestas de La Blanca.







El concurso público ha sido declarado desierto y el Gobierno municipal ha decidido desistir en el intento de presentar un nuevo "procedimiento negociado sin publicidad", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.



El Ejecutivo municipal ha explicado que el pliego no tiene margen "de mejora", dado que el Consistorio ya había decidido anteriormente dejar de aportar financiación directa para la organización de la feria taurina. De esa forma, considera que en el caso de convocar un nuevo procedimiento, "también quedaría desierto".



El Gobierno municipal ha indicado que la feria de La Blanca no se celebrará "porque el empresario anterior renunció a su derecho de prórroga y porque ningún empresario ha querido asumir el riesgo del actual pliego". El Ejecutivo vitoriano ha señalado que esta decisión está vinculada "posiblemente" a la bajada de espectadores registrada en los últimos años en la feria.



El Gobierno municipal ha recordado que el pliego de condiciones del concurso "era exactamente el mismo que la edición anterior", salvo modificaciones que afectaban a la arena del coso. Además, ha recordado ya se había bajado el canon para la organización de estos espectáculos de 6.000 a 3.000 euros respecto al pliego anterior; a lo que se le añade que al adjudicatario de la feria se le exime del pago por el uso del Iradier Arena, que asciende a 2.443 euros por día de uso, y 1.221,50 euros al día por montaje.



El Departamento de Cultura, Educación y Deporte se ha puesto en contacto con la Comisión de Blusas y Neskas para buscar "alternativas" para completar el programa de las fiestas de la Virgen Blanca de 2017. El Ayuntamiento ha destacado que la inexistencia de feria taurina "no afectará a las Fiestas de la Blanca", sobre las que ha destacado que "seguirán siendo un éxito".