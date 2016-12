Esta Navidad, ojo a las estafas con la lotería y las felicitaciones por internet

MADRID.- Cuidado con comprar lotería en administraciones no autorizadas, por internet o compartir décimos o participaciones, porque la búsqueda de la suerte te puede jugar una mala pasada, como también abrir en tu ordenador sospechosas felicitaciones navideñas que esconden virus para robar tus datos.



Son sólo algunas de las recomendaciones que la Policía Nacional lanza desde hoy por sus perfiles de redes sociales para que el ciudadano disfrute de una "Navidad Segura", una campaña en forma de decálogo que ya es una tradición en estas fechas.







A los sabidos consejos de seguridad en mercadillos y cabalgatas, la Policía recomienda a los padres que, para evitar disgustos con los más pequeños, anoten en su muñeca su teléfono o les pongan una pulsera.



Poco efectivo, el bolso cruzado por delante, nada en los bolsillos traseros, y llaves, documentación y dinero bien separado son las recomendaciones para salir de compras en las grandes áreas comerciales. En las tiendas comprueba siempre el recibo y guarda todos los justificantes.



Y si te quedas en casa y "escribes" a los Reyes por internet, ojo a los productos muy baratos y a los vendedores que no proporcionen suficiente información. Comprueba que la compra es por webs seguras "https" y evita introducir tus datos y contraseñas desde redes wifi públicas.



La Policía también pide que extrememos las precauciones al abrir con el ordenador felicitaciones y mensajes navideños porque detrás de esos enlaces pueden esconderse virus informáticos que infecten tu dispositivo, incluso con la intención de robar tus datos.



Otro consejo para quienes jueguen a la Lotería de Navidad: compra tu décimo en sitios autorizados y, si lo haces en internet, que sea seguro.

​

Que la suerte te acompañe si decides compartir lotería con amigos o familiares, dice la Policía, que recomienda fotocopiar el décimo y especificar quiénes participan y qué cantidad juega cada uno.



Todo un clásico que vuelve estas fechas es el de los timos más viejos: el "tocomocho" (se hace creer a la víctima que puede beneficiarse de un premio); el "timo de la estampita" (hacer pasar recortes de periódico por billetes) o los trileros.



A todas estas recomendaciones, algunas más para quienes quieren disfrutar de la Navidad en otros lugares y no llevarse una desagradable sorpresa al regreso: cerrar bien nuestra casa, no publicar en las redes sociales los planes navideños y no dejar señales de que la vivienda está deshabitada.