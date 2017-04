El juez Eloy Velasco, encargado de la denominada 'Operación Lezo', ha concedido una entrevista para el diario 'El Mundo', en la que no ha querido pronunciarse al respecto de los recientes casos de corrupción que asolan la Comunidad de Madrid con Ignacio González como principal protagonista.

Pese a su negativa ha responder preguntas sobre 'Lezo', el juez ha querido denunciar la falta de medios, económicos y físicos, que la justicia española sufre. "El problema es que las inversiones en Justicia no son todo los grandes como podrían ser".

El hastío de Velasco no se ha quedado ahí y ha anunciado haber pedido un cambio de destino a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. "Así no puedo hacer bien mi trabajo, he pedido otro destino".

Ante el auge de casos de corrupción el juez de 'Lezo' ha puntualizado que

"Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes."