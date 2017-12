La empresa que gestiona el cementerio San José de Granada, Emucesa, habría pagado a cinco personas del entorno del PP sin que conste que realizaran trabajos para dicha sociedad municipal. Los sueldos, pagados con dinero público, oscilaban entre los 34.000 y los casi 36.900 euros al año. "Era un secreto a voces", explican fuentes del Ayuntamiento andaluz.

Un informe realizado por el actual gerente relata que dichas personas "no trabajaron en la sede de la empresa y no me consta la realización de trabajos para la misma, dependiendo directamente del consejero delegado", según publicó el periódico Ideal. Sin embargo, como ha podido saber este periódico, la contratación directa sólo dependía del gerente o del consejo de administración de la empresa.

Entre los nombres de los contratados por Emucesa destaca el de Cristina García, exdirectora de la televisión municipal TG7. En 2015, el nombre de García ya saltó a los medios de comunicación: la directora de la cadena pública estuvo a sueldo de la empresa encargada de la gestión del cementerio mientras trabajaba en el gabinete de prensa del PP granadino e hizo las veces de jefa de prensa de las municipales de 2011. También destaca el caso de María Angustias Maldonado, que figuraba en las listas del PP de la capital para las pasadas elecciones municipales, en los puestos que cerraban la candidatura.

Los contratos dicen que asesorarían al consejero delegado, pero ninguno llegó a realizar ningún trabajo

Los contratos fueron suscritos entre los años 2003 y 2012 por Eduardo Moral y María Francés, ambos concejales bajo el mando en el Consistorio de José Torres Hurtado, hoy investigado en el 'caso Serrallo' y en la operación Nazarí. Moral habría firmado tres de los contratos siendo consejero delegado por los dos que habría sellado Francés en el mismo cargo, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

En los contratos 'fantasma' se especificaba que los trabajadores iban a asesorar al consejero delegado en áreas como las relaciones institucionales, de protocolo, de relaciones con los medios y de proyectos. Pero como reconoce ahora el director general en su informe, nunca llegaron a realizar trabajo alguno.

La respuesta de Emucesa viene dada por una petición de información registrada el pasado 6 de noviembre de la concejala de Vamos Granada (candidatura municipal auspiciada por Podemos) Marta Gutiérrez, que ocupa un cargo de consejera en la empresa municipal. Desde la formación aseguran que han pedido la relación de estos contratos desde que Gutiérrez forma parte de la sociedad.

Una auditoría sobre los trabajadores de la sociedad

El Ayuntamiento de Granada va a proponer al consejo de administración de la empresa que se lleve a cabo una auditoría sobre los trabajadores de la sociedad que no realizaban ningún trabajo por si pudiesen derivarse efectos penales. Este periódico ha podido saber que tanto Vamos Granada como Izquierda Unida están planteando iniciar medidas judiciales contra el anterior equipo de Gobierno del PP.

El portavoz del equipo municipal de Granada pide al PP que asuman sus "responsabilidades políticas"

El portavoz del equipo municipal de gobierno, Baldomero Oliver (PSOE), ha pedido al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, y a los concejales de su grupo municipal que asuman sus "responsabilidades políticas", más allá de que, de si las contrataciones pudieran tener alcance penal, el Ayuntamiento las pondría en conocimiento de la justicia.

El secretario general de los populares en Granada, Pablo García, ha apuntado que el PSOE necesita "salir al paso de la situación que vive actualmente tanto a nivel nacional como provincial, con el juicio por el escándalo de los ERE y el primer edil de la capital de nuevo en tela de juicio", refiriéndose a la denuncia por prevaricación de la concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez contra Francisco Cuenca.