Un centenar de militares se ha concentrado esta mañana frente al Ministerio de Defensa para exigir condiciones laborales "justas", entre ellas, mejores retribuciones salariales, igualdad de derechos con el resto de ciudadanos y una solución a la temporalidad, pues consideran que a los mayores de cuarenta y cinco años "se les deja tirados" al abandonar la carrera militar.

A la protesta han asistido miembros de asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, así como de policías y guardias civiles, sindicatos y representantes políticos de Unidos Podemos, Ciudadanos y PSOE.

"Por nuestros compañeros de los 45 años. Aquí no sobra nadie" y "Por una carrera y retribuciones justas" han sido dos de los mensajes de las pancartas que han portado los manifestantes. Asimismo, han coreado consignas como "Queremos trabajar" y "Derogación", en referencia a la ley que establece la salida forzosa del Ejército a los militares temporales que cumplen esa edad.

Sobre un escenario instalado frente al Ministerio, han ido subiendo portavoces para expresar sus reivindicaciones, después de mantener un minuto de silencio por "los compañeros caídos" y de leer un manifiesto en el que han criticado el "desamparo y dejadez" del Gobierno con este colectivo.

El secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid y exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Julio Rodríguez, junto con el diputado de Podemos Juan Antonio Delgado, ha indicado a los periodistas que "algunos se piensan que defender a militares es ir un día al año al desfile, pero cuando hay que venir al Ministerio se les olvida". "Son patriotas de hojalata", ha dicho Delgado.

Por parte de Ciudadanos, el diputado Francisco Javier Cano, ha señalado que, cuando la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, llegó al cargo, "tenían expectativas para dialogar con ella", si bien ha criticado que la siguen esperando.

Por su parte, la diputada del PSOE y excomandante del Ejército, Zaida Cantera, ha animado a los militares a luchar por sus derechos, puesto que "hacerlo no es ningún delito". "No sois esclavos, no estáis al servicio de la pobreza, estáis al servicio de los ciudadanos", ha manifestado sobre el escenario de la protesta.

También han asistido representantes de CC.OO. y UGT. El secretario general de CC.OO. ha indicado que con las condiciones que tienen actualmente los militares, "no se puede dar un servicio de calidad". "Que se entienda que los trabajadores de las Fuerzas Armadas debéis tener los mismos derechos que otros ciudadanos".

Las asociaciones que han convocado la concentración han sido AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles), ATME (Asociación de Tropa y Marinería), AMTM (Asociación de Militares de Tropa y Marinería) y UMT (Unión de Militares de Tropa).

Estos colectivos, que suman unos 12.000 socios, han denunciado que las retribuciones de los militares son las más bajas de la Administración, la falta de medidas y ayudas para dar salida a los soldados que tienen que abandonar el Ejército al cumplir 45 años, el "callejón sin salida" que supone la carrera militar y el asociacionismo "totalmente bloqueado" por parte de Defensa.