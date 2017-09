El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, compareció este jueves en la Comisión Mixta Congreso-Senado de RTVE, la primera que realiza tras la aprobación de la reforma que modifica el sistema de elección tanto del Presidente como del Consejo de Administración del ente público.

Sánchez se mostró distendido y risueño con los portavoces de la oposición, que le preguntaron sobre diversas cuestiones. Entre ellas: manipulación informativa en los telediarios, ceses de algunos profesionales, contrataciones temporales de trabajadores, o falta de transparencia.

En tono burlón, el presidente de RTVE ironizó ante la diputada de Unidos Podemos, Pilar Lima, sobre la posibilidad de que el PP le esté preparando un puesto para entrar en las listas del Senado en las próximas elecciones, según describió la diputada. "Es de agradecer que el PP me busque un puestecito", "se lo agradeceré muchísimo", dijo Sánchez.

Frente al portavoz del PSOE, Óscar López, el presidente de RTVE se desafió a la comisión a acortar los plazos para su renovación a "tres semanas, en lugar de tres meses", como acaba de aprobar el Parlamento en la reforma de la ley que entrará en vigor a finales de año, si tan negativamente valoran su gestión al frente del ente público.

"El día que me vaya no lo va a decidir este Parlamento”, argumentó, dando a entender que podría dejar su cargo antes de que le releven. "No entiendo esa chulería y prepotencia. No va a dejar una buena hoja de servicios”, le contestó el socialista. Sánchez, sin rebajar tensión, replicó que deja la "mejor televisión" y las mejores audiencias.

Ascensos, ceses y contrataciones

José Antonio Sánchez, durante sus declaraciones, negó haber premiado con un ascenso al responsable de los informativos de Murcia, Juan de Dios Martínez, el mismo que fue grabado reconociendo que manipulaba informaciones.

Además, defendió que el cese del editor de La 2 Noticias, José Luis Regalado, no puede ser considerado como tal, sino que se trata de un cambio "lógico" de personal al finalizar la temporada. "Somos tan buenos que no hace falta hacer muchos cambios", añadió.

"Vamos a ponernos en que ha sido una purga. Me quedan 90 días para dejar el cargo al que llegué hace tres años. ¿Por qué no lo quité cuando llegué?, no tiene sentido que espere tres años manteniéndolo ahí. Interpreto que me lo tendrán que agradecer”, volvió a contestar irónicamente.

El presidente de RTVE también ha defendido las contrataciones temporales realizadas dejo su dirección. Asegura que no violan la ley vigente y que la selección de personal se hace "siguiendo estrictamente la legislación laboral y el convenio colectivo" y "priorizando los perfiles de los profesionales".