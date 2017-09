Tras cinco horas de registro, los agentes de la Guardia Civil han dado por concluido el registro ordenado por la Fiscalía en el semanario El Vallenc, en Valls, Tarragona, en busca de material para el referéndum soberanista del 1 de octubre

Y, según ha apuntado El Vallenc en un comunicado, los agentes "se han llevado el ordenador principal de la empresa, documentación de la empresa y han hecho una copia de todo el correo electrónico, tanto de la empresa como el privado del director del semanario", Francesc Fàbregas.

De hecho, el semanario asegura que, una vez finalizado el registro a las 16.36 horas, Fàbregas ha sido citado a declarar este mismo sábado a las 20 horas en dependencias de la Guardia Civil en Tarragona.

"¡No hay derecho, porque dicen que hemos hecho unas papeletas!¡No hay derecho! No hemos hecho ningún delito. Y si las hemos de imprimir para que se vaya a votar, nosotros las volveremos a imprimir", ha señalado Fàbregas en declaraciones a los medios. "No se han llevado ninguna papeleta porque no han encontrado ninguna".

La Asamblea de Valls, municipio donde se encuentra la sede del medio, ha informado de los hechos a través de Twitter y ha impulsado una concentración "con estelades para dar apoyo a la democracia" en la plaza de Torratxa.

"La guardia civil está ahora en el semanario El Vallenc. Concentrémonos en la plaza de la Torratxa con banderas para apoyar la democracia", alertaba.

La guàrdia civil és ara al setmanari El Vallenc. Concentrem-nos a la plaça de la Torratxa amb estelades per donar suport a la democràcia — AssembleaValls (@AssembleaValls) 9 de septiembre de 2017

Además, cerca de un centenar de personas se han manifestado a las puertas de la redacción del semanario al grito de "'On són les paperetes?" y "volem votar".

A su vez, Jordi Sànchez, presidente del ANC, ha asegurado que "la Inquisición sigue bien activa en contra de la libertad de imprenta".



La Guàrdia Cívil ara mateix entrant al setmanari el Vallenc!! Segueix la Inquisició ben activa en contra de la llibertat d'impremta VOTAREM pic.twitter.com/JhuOlMLcoc — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 9 de septiembre de 2017

El semanario informó a sus lectores durante los últimos días de que había encargado la impresión de papeletas para el 1-O, lo que habría sido el detonante del registro, según informa El Nacional.

Junqueras y distintas organizaciones critican el registro

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha lamentado la falta de libertad de expresión tras el registro del semanario El Vallenc en Valls (Tarragona) y ha asegurado que "la democracia hará superar todos los obstáculos".

El también conseller de Economía ha publicado en su cuenta de Twitter dos mensajes contra este registro: "La Guardia Civil registrando un medio de comunicación, símbolo máximo de la libertad de expresión y pensamiento".

El segundo de los tuits decía: "A pesar de todo, la fuerza de la democracia nos hará superar todos los obstáculos. ¡Seguimos!", y ha retuiteado el comunicado que ha publicado el semanario, cuyo director se encuentra reunido con los agentes de la Guardia Civil y la secretaria judicial.

En este sentido, la Plataforma en Defensa de Libertad de Información (PDLI) ha condenado el registro a este semanario: "Sin libertad de información no hay democracia", ha escrito en su perfil de Twitter.

Por su parte, el Collegi de Periodistes de Catalunya ha condenado el registro, y ha defendido desde su cuenta en la misma red social la importancia del "derecho ciudadano fundamental" a la información.

En la misma línea, la Asociación Catalana de Prensa Comarcal (ACPC) ha pedido este sábado respeto al derecho a la privacidad y al secreto profesional de las redacciones periodísticas, así como a la presunción de inocencia de todos los ciudadanos y, en particular, del director de 'El Vallenc', Francesc Fàbregas, que es también presidente de la ACPC.al.