Teresa Rodríguez, líder del Podemos en Andalucía, ha publicado en su perfil de Facebook una carta abierta a Jesús Candel, más conocido en las redes como Spiriman: "No solo estamos en el Parlamento, también estamos en las movilizaciones".

La diputada de la formación morada responde en la carta a las acusaciones del doctor sobre Podemos y, lejos de enfadarse, agradece los usuales vídeos que publica en las redes sociales "para no perder la perspectiva de quienes defendiendo cada día la vida de los demás se enfrentan al colapso del sistema". Y señala que Podemos continuará ahí para apoyar y defender la lucha de la calle.

La carta abierta de la diputada de Podemos responde al vídeo del doctor y líder de la manifestaciones por la salud pública en Andalucía, Jesús Candel, en el que le dice a Podemos que "no son los dueños de la calle" y que "las cosas no se cambian solo con un partido político que dice que lo va a cambiar, los cambios vienen de los ciudadanos".

La diputada ante las acusaciones que vierte el doctor y activista defiende el trabajo del partido: "Presentamos enmiendas porque es nuestro trabajo ahora, tratar de cambiar las cosas con propuestas concretas que hemos recabado de las organizaciones de la sociedad civil" pero que bien sabe que ni "las mejores leyes" se cumplen si "la gente no está alerta y movilizada".

"Yo era más feliz en las batallas cotidiandas"

Teresa Rodríguez también señala que "puede parecer que nos gusta estar aquí, doctor Candel, que ocupar el centro de los planos y las fotos nos agrada, que la burbuja de privilegios en forma de sobresueldos, coches oficiales, cortesías y reconocimientos públicos nos estimula de tal manera que la sola idea de "perder el sillón" nos amarga y eso nos lleva a pactar hasta con el diablo para no quedarnos sin él".

Sin embargo, Teresa continúa explicando que estar ahí no le hace "exactamente feliz" y que ella era "más feliz en las batallas cotidianas de la defensa de las aulas y los derechos sociales, me sentía mucho más reconocida en el anonimato masivo de las movilizaciones de la Marea Verde, del 15M o de la Marea Violeta. Me encantaba acompañar sin hacerme notar a los obreros y las obreras en las fábricas las madrugadas heroicas de las huelgas generales".

Tampoco duda en darle la razón a Candel respecto a una de las mayores polémicas sobre la sanidad en Andalucía: "La fusión hospitalaria en Granada no la paramos con decenas de propuestas y mociones en el pleno del Parlamento, la fusión hospitalaria la paró la gente con sus manos desnudas saliendo al eco de su propia indignación a las calles de forma tan admirablemente pertinaz" aclara la diputada.