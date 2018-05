La rentabilización política del potencial electoral que representa el mundo fallero está sin duda detrás del acto organizado la semana pasada por el PSOE de València, y que ha desembocado en un conflicto con sus socios de Compromís, que no entienden que los socialistas den cobertura en un acto electoralista propio a determinados sujetos imputados por delitos de odio, y otros “personajes ultras, que públicamente se han manifestado como antidemocráticos”.

Desde la llegada de Compromís a la alcaldía de la capital valenciana, los dirigentes más ultraconservadores del mundo de las fallas, que apenas representan un tercio del total, se han opuesto sistemáticamente a cualquier cambio que afecte a las prebendas y privilegios disfrutados durante el cuarto de siglo de “reinado” de Rita Barberá.

La batalla del concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, de Compromís, por democratizar las Fallas de Valencia desde 2015, no está siendo una tarea fácil. Ex asesores de imputados del Partido Popular por corrupción y que siguen a sueldo del partido, intentan por todos los medios criminalizar su gestión, que se suma “a maniobras de determinados líderes falleros que pretenden patrimonializar en favor de una ideología a cualquier precio una fiesta plural contribuyendo a enrarecer, más si cabe, el ambiente político y social de la ciudad de Valencia”, señalan desde Compromís.

Los lideres falleros a los que hace mención Compromís son Jesús Hernández Motes, presidente de “InterAgrupación” de Fallas, y el vicepresidente de la misma entidad, ya dimitido, Pedro Pons, que participaron junto a los Yomus en la contramanifestación del 9 de octubre. Motes también acudió al acto del PSOE.



Jesús Hernández Motes, presidente de InterAgrupación, y su exvicepresidente Pedro Pons, juntos, ambos con gafas, junto a los Ultras Yomus el 9 de octubre en Valencia. ARCHIVO

Ambiente tenso que estos singulares elementos ultras del mundo fallero han convertido en actos de intimidación cada Procesión Cívica del 9 de octubre, desde hace más de una década, y que alcanzó su cénit en la manifestación vespertina de la Diada del pasado año, donde los citados no se ocultaron. Cierto es que también en la “InterAgrupación” empiezan a cansarse de las salidas de tono de estos ultras, pero no del fondo reivindicativo.

"Los valores democráticos deben presidir cualquier acción política”, señalan desde Compromís

Ahora, a un año vista del que se antoja “mayo caliente” por la convocatoria de tres trascendentales convocatorias electorales, parece que se ha abierto la veda del “todo vale”. Y es en ese contexto donde consideran que hay que circunscribir el acto organizado por el PSOE de València del pasado sábado 5 de mayo, desencadenante de este nuevo desencuentro entre socios de gobierno municipal.

“Entendemos que cada uno pueda tener sus referentes en la fiesta pero hay una línea muy clara que no se puede traspasar: los valores democráticos deben presidir cualquier acción política”, señalan desde Compromís, que añade que “ahora, con sorpresa y perplejidad, observamos que algunos de estos personajes son acogidos con una normalidad pasmosa en el acto de un partido progresista, e incluso se deja que tengan protagonismo al normalizar su participación equiparando su voz a la de cualquier otro fallero”.



Puertas abiertas del PSOE

El acto origen del conflicto fue un debate organizado por el PSOE de València, el pasado sábado 5 de mayo, bajo el título “Les Falles a debat: Tu decideixes” [Fallas a debate: tú decides].

Este acto, liderado por la secretaria general del PSOE de València, Sandra Gómez —a la sazón primera teniente de alcalde de la capital valenciana— fue presentado por su asesora Pilar Bernabé, secretaria de Cultura Festiva del partido en València, que abrió el acto agradeciendo a la concejala “su gran apuesta por mejorar esta fiesta y su confianza en este grupo de falleros socialistas”. (sic)

En realidad, se trataba de un acto político preelectoral del PSOE y con la clara intención de desmarcarse de Compromís, sus socios de Gobierno, en relación a la gestión política de la fiesta fallera, organizando para ello varios debates en el Palacio de la Exposición.



Pepe Herrero a la derecha, camisa de cuadros y con gafas. Delante a su derecha la líder del PSOE de Valencia, Sandra Gómez durante el acto fallero socialista. PSOE-Valencia

Y es precisamente en la escenificación del distanciamiento con las políticas del concejal Pere Fuset, donde se produce el derrape del PSOE y donde surgen sus amistades peligrosas. Entre estos el ínclito José Antonio García Herrero, más conocido como Pepe Herrero, habitual de la crónica fallera local y conocido como el cronista fallero, que gestiona dos canales de TDT que emiten ilegalmente, y también activo miembro del anticatalanismo más fanático.

Herrero está imputado por el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia por alentar desde las redes sociales, en la calle y en reuniones con organizaciones de ultraderecha, los actos violetos del 9 de octubre, que derivaron en agresiones a varios periodistas, y el robo por la fuerza de sus periódicos, y que el propio Herrero retransmitió en directo por streaming a través de su cuenta de Facebook.

Sin duda su presencia no pasó inadvertida ni para los falleros ni para los políticos. Todo el mundo reconoció a Pepe Herrero, cuando accedió a la sala del debate. Hasta la propia Sandra Gómez, la líder del PSOE de València sabía de quien se trataba. No en vano su partido está personado junto a Acció Cultural del País Valencià, Compromís, Podemos, EUPV, sindicatos y otras entidades como acusación particular por las agresiones ultras de octubre en Valencia, y además Pepe Herrero se movía por el ayuntamiento como 'Pedro por su casa' gracias a un pase que le otorgaron cuando gobernaba el PP. Ahora el tripartito se lo ha retirado tras su imputación. Pero lejos de esconderse en el “gallinero de la sala” Herrero se sentó frente a la primera teniente de alcalde y enseguida se hizo con el control del micrófono.



Sabían quién era pero nadie quiso echarlo del debate

Pilar Bernabé, la asesora de la concejala y una de las personas llamadas a postularse en un futuro a tomar las riendas de la concejalía de Fallas, asegura que no invitaron expresamente a Pepe Herrero ni a nadie: “Fue una invitación general a unas jornadas abiertas, a través de las redes, abierta a todo el mundo. Sólo se envió una invitación directa a las fallas de Valencia que constan en el censo de Junta Central Fallera”, asegura.

Sandra Gómez y Pilar Bernabé, durante la presentación de Falles a Debat. / PSOE

Asimismo, Pilar Bernabé añade que “tan solo los ponentes fueron invitados expresamente por el Grupo Municipal Socialista, pero este no fue el caso del cronista fallero”.

Pilar Bernabé responde afirmativamente que, efectivamente, conocían a Pepe Herrero, pero en cualquier caso atribuye la responsabilidad de haber actuado contra su presencia al moderador, el periodista alicantino y fallero Marcos Soriano: “Es un debate, cualquiera que estaba allí podía participar, el moderador, podía haber dicho o afeado todas sus conductas y todas sus acciones, pero no lo hizo”, asegura la asesora.

“A nosotros personalmente no nos gustan determinadas acciones de determinados personajes, efectivamente, y además cuando tenemos que denunciarlo lo denunciamos, pero ese era un debate al que estaban invitados todos los falleros, falleras o afines que quisiesen venir. Y desde luego sabíamos quién es Pepe Herrero, pero a nadie se nos pasó por la cabeza decirle que abandonara la sala”.