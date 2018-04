Las crisis de conjuntivitis alérgicas son más frecuentes en primavera por la polinización de gramíneas y olivos

La conjuntivitis alérgica es una de las patologías oculares más frecuentes de la superficie del ojo tanto en adultos como en niños. Sin embargo, es ahora en primavera debido a la polinización de gramíneas y olivos cuando más crisis se producen. "No es una enfermedad grave pero los pacientes se encuentran mal, ya que los síntomas los tienen desde que se levantan hasta que se acuestan”, explica María Capote, oftalmóloga del Hospital La Milagrosa en Madrid.

La conjuntivitis alérgica también puede ser crónica, con episodios de reagudización a lo largo de todo el año, siendo el principal alérgeno el Dermatophagoides pteronyssinus, que es un ácaro típico en los hogares.

Esta enfermedad es una inflamación de la conjuntiva, que es la membrana transparente que recubre la superficie del ojo. La dolencia hace más visibles los vasos sanguíneos dándole un color rojizo al ojo. "No es contagiosa, algo que nos preguntas muchos pacientes, ya que no es una infección si no que es una respuesta excesiva de nuestro organismo frente a un factor externo”, explica esta experta.

¿Cómo es el tratamiento?

El tratamiento de la conjuntivitis alérgica empieza con medidas locales tales como lavados con suero fisiológico frío y lágrimas artificiales sin conservantes. En los casos en los que ni las medidas de prevención ni el tratamiento conservador son efectivos "puede ser necesario utilizar colirios antiinflamatorios, antihistamínicos, corticoides o incluso medicación oral".

En la gran mayoría de los casos, los tratamientos son efectivos, por lo que no es necesario realizar pruebas de alergia. Si a pesar del tratamiento, los síntomas son tales que afectan al ritmo de vida del paciente, el oftalmólogo recomendará la realización de pruebas alérgicas cutáneas.



¿Se puede prevenir?



La mejor forma de prevenir la conjuntivitis alérgica es evitar la exposición al alérgeno, algo que en muchas ocasiones es complicado e, incluso, imposible dependiendo de donde se viva. Sin embargo, sí se pueden tomar una serie de medidas para minimizar todo lo posible los síntomas.

1. No frotarse los ojos.

2. Lavado de manos y posterior aplicación de suero fisiológico estéril o lágrimas artificiales para eliminar los alérgenos de los ojos

3. Mantener una correcta higiene del hogar: colchones y ropa de cama sintéticos, evitar alfombras y cerrar las ventanas en los días de viento.

4. Durante las crisis, no usar lentes de contacto.

5. Cerrar las ventanillas del coche durante los viajes.

6. Revisiones en nuestro oftalmólogo de confianza para detectar síntomas precoces y poder tratar a tiempo.

Síntomas de la conjuntivitis alérgica



- Picor

- Sensación de arenilla

- Ojo rojo

- Inflamación de los párpados

- Lagrimeo

- Fotofobia (sensibilidad a la luz)

- Aparición de legañas