"Cada vez son más frecuentes los problemas con implantes capilares hechos en Turquía"

En los últimos años se está asistiendo a una peregrinación de pacientes a realizarse implantes de pelo en Turquía atraídos por el reclamo de ofertas muy agresivas. Son tratamientos ofertados a los pacientes con alopecia, como la solución a su problema pero por la mitad del precio de los que se realizan en España. Se pueden encontrar fácilmente navegando por la red y en redes sociales. Incluso hay clínicas que se encargan de montar 'packs' que incluyen viaje, estancia e intervención por entre 1.500 y 3.000 euros. Muchas veces el propio gobierno turco es quien subvenciona el viaje.

"Pero somos los dermatólogos españoles especialistas en implantes los que a menudo nos tenemos que encargar de arreglar los problemas que surgen por estos tratamientos. Nos encontramos con infecciones poco habituales, con frecuentes problemas de cicatrización y también con casos en los que los pacientes terminan desencantados porque los implantes no han tenido el efecto esperado y además han perdido pelo en la zona de la nuca, de donde se coge el pelo para hacer el trasplante", asegura el doctor Miguel Sánchez Viera, director del Instituto de Dermatología Integral (IDEI).

"Son reacios a ir a un dermatólogo capilar en España para que les revise porque les avergüenza reconocer que viajaron a Turquía atraídos por el precio"

Antes de hacer un implante de pelo, los especialistas suelen recomendar en primer lugar realizar un diagnóstico de qué enfermedad tiene el paciente y qué le hace perder pelo. Este diagnóstico incluye desde análisis de sangre, tricoscopías, estudios tricológicos que consisten en el análisis microscópico de la raíz y el tallo del cabello, así como del cuero cabelludo, y realizar una historia clínica pormenorizada.

"Con estos estos datos, los especialistas podemos averiguar si el paciente tiene indicación de implante capilar o bien su alopecia se debe a otra causa que no se beneficiaría del implante o requeriría un tratamiento combinado", asegura este especialista. Sin embargo los pacientes que suelen acudir a las ofertas en otros países como Turquía con frecuencia no reciben este diagnóstico e incluso es probable que a muchos no les haya visto un médico antes de la intervención. "La mayoría son captados por un comercial y como van con todo pagado se opera indiscriminadamente", confirma.

Además, el seguimiento tras un implante capilar, como tras cualquier intervención, es fundamental. En España, es frecuente revisar a estos pacientes durante todo el año posterior a la intervención, detectando y tratando cualquier complicación en el postoperatorio. "Este tipo de pacientes son reacios a acudir a un dermatólogo capilar en España para que les revise porque les avergüenza reconocer que viajaron a Turquía atraídos por el precio y cuando acuden al especialista puede ser tarde".