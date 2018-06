Saltos, gritos y lágrimas. Toda la plaza del Congreso de Buenos Aires estalló en celebración cuando se anunció el resultado de la votación que aprobaba la Ley IVE en la Cámara Baja, con el apoyo de 129 diputados. Los justos para que saliera adelante. Media sanción.

No fue fácil. Tras dos meses y medio de reuniones en comisiones, fueron más de 22 horas de debate y la incertidumbre fue protagonista hasta el último momento. El 14 de junio se convertía así en un día histórico para el feminismo de Argentina, 15 años después de que se conformara la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Pero, y ahora, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso?

El 'kirchnerismo' votará a favor



La fecha prevista para que la Ley IVE llegue al Senado es el 27 de junio, pero aún no ha sido confirmada. En la Cámara Alta, el proyecto tendría que pasar de nuevo por comisiones. Si en el Congreso de los Diputados se aprobó en las instancias de Legislación General, Familia, Salud y Legislación Penal; ahora se estima que las comisiones por las que pasará en el Senado serán Legislación General, Justicia y Asuntos Penales, y Salud, según informan fuentes cercanas a la Cámara Alta.

Si durante este proceso se requiere modificar algún punto del proyecto, se votará en el Senado con las modificaciones y deberá volver a la Cámara de Diputados para votarse de nuevo con los requerimientos que ha considerado oportunos el Senado.

Para que se apruebe dicha ley, se necesita la mayoría absoluta o, en su defecto, el apoyo de dos tercios de la Cámara, que cuenta con 72 senadores. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria-PJ) se posicionó en contra de la ley, pero la semana pasada su partido anunciaba que votaría a favor del proyecto en su totalidad.

Pese a superar los trámites parlamentarios, Macri aún puede vetar total o parcialmente la ley

Posteriormente, la decisión estaría en manos del presidente Mauricio Macri, que puede promulgarla o vetarla total o parcialmente. Macri se mostró en contra del aborto y “a favor de la vida”, pero dio vía libre a que la ley se debatiera en el Congreso ante el clamor feminista, tres días después del gran Pañuelazo’.

No obstante, si el Senado rechaza el proyecto no podrá presentarse uno nuevo en las sesiones de este año. No ocurriría lo mismo si Macri da al traste con la ley, que volvería a pasar por las dos cámaras legislativas y, si obtuviera el apoyo de dos tercios en ambas, entraría en vigor pese a la oposición del presidente.

El movimiento feminista, esperanzado e “incansable”



En la calle y en las instituciones, el feminismo ya ha dejada clara su hoja de ruta. "Que se preparen los Senadores”, vitoreaba la diputada por Libres del Sur Victoria Donda a su salida del Congreso, tras la aprobación de la ley. Entre el vocerío feminista, que reivindicaba el lema de la Campaña “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, iban saliendo los diputados y diputadas del Congreso, la mitad de ellos luciendo con orgullo su pañuelo verde.

"El proyecto va a triunfar. Y, si no, volveremos a intentarlo dentro de dos años”

"El proyecto va a triunfar. Y, si no, volveremos a intentarlo dentro de dos años”, insistían algunas de las manifestantes que, 24 horas después de que comenzara el debate, continuaban celebrando en la plaza. “Las feministas somos incansables y no vamos a parar”, declaraba otra manifestante. Cada vez falta menos para conocer la determinación de una ley que lleva reclamando años y años el movimiento feminista: una deuda pendiente de la democracia.