Un activista sirio: "Estamos sin comida ni calefacción y a tres grados bajo cero en Alepo"

BEIRUT. - "Estamos sin comida, ni agua ni calefacción, hace mucho frío, estamos a 3 grados bajo cero y ha nevado", alertó este miércoles el activista opositor Mohamed Yaser, que se encuentra atrapado en el asedio del este de la ciudad siria de Alepo.



Yaser aseguró en una conversación telefónica con Efe que las condiciones son "muy malas" en la zona sitiada, donde prevalece la desinformación sobre el motivo del retraso de la evacuación, que hasta el día de ayer transcurría con normalidad.







"No nos han dicho nada, ni cuál es el problema, hemos oído que hay una disputa sobre el mecanismo de evacuación de la gente de Fua y Kefraya, a lo mejor sobre el número de autobuses, pero no sabemos", indicó Yaser.



Mientras, hay unos sesenta autobuses que entraron el martes en los distritos asediados de Alepo que todavía no han podido salir y que siguen a la espera de recibir luz verde para abandonar la zona, señaló el activista.



Anteriormente, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos había informado de que había retrasos en las evacuaciones de Alepo y de los pueblos de mayoría chií de Fua y Kefraya, sitiados por el Frente de la Conquista el Levante (exfilial siria de Al Qaeda) y ubicados en la provincia septentrional de Idleb.



La ONG explicó que la demora se debe a una disputa entre el grupo chií libanés Hizbulá e Irán, aliados del Gobierno de Damasco, sobre los mecanismos y prioridades del acuerdo alcanzado el sábado entre Ankara, que respalda a los rebeldes, Moscú y Teherán; aunque no ofreció más detalles.



Dicho pacto estipula la salida de unas 2.500 personas de Fua y Kefraya, a cambio de la reanudación de la evacuación en Alepo, que fue suspendida el viernes en medio de acusaciones cruzadas entre las partes.



El Observatorio destacó que las facciones armadas que cercan Fua y Kefraya obstruyen la operación y entorpecen la salida de autobuses. La agencia de noticias oficial siria, SANA, afirmó que el retraso en la evacuación de la última tanda de "terroristas y sus familias" del este de Alepo se debe a discrepancias entre los grupos armados de esa área, lo que también ha causado un retraso en la evacuación de enfermos, heridos, mujeres y menores de Fua y Kefraya.



El Gobierno sirio -añadió la nota- se compromete a cumplir con el acuerdo, cuyo objetivo es "limpiar la ciudad de Alepo de armas y combatientes, y evacuar a cientos de personas de Fua y Kefraya, sitiadas por terroristas".



Según los últimos datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 16.200 personas han salido de los barrios asediados de la mitad oriental de Alepo desde el día 15 y 700, de Fua y Kefraya. Estos dos pueblos está rodeados por el Frente de la Conquista del Levante (exfilial siria de Al Qaeda).



La evacuación comenzó el pasado jueves pero se suspendió al día siguiente en medio de acusaciones entre las dos partes. El pasado fin de semana, se logró un nuevo acuerdo para continuar con el proceso, que incluye la evacuación de personas de Fua y de Kefraya, reivindicada por Irán, aliado del Gobierno de Damasco; así como la salida de los civiles de Madaya y Al Zabadani, al noroeste de la capital siria y asediadas por fuerzas progubernamentales. Se espera que las evacuaciones en Madaya y Al Zabadani se inicien próximamente.