Activistas protestan contra Trump y prometen afrontar su política contra los inmigrantes

MADRID.- Grupos de activistas han manifestado este viernes su compromiso por defender los derechos de los indocumentados en Estados Unidoss, tras la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha manifestado reiteradamente su propósito de restringir al máximo el número de ellos.

"El día ha llegado y vamos a tener que salir a pelear para poder quedarnos en este país", ha declarado la activista Erika Andiola, ante la posibilidad de que el Gobierno anule la Acción Diferida, que ha amparado a unos 740.000 jóvenes indocumentados como ella.

Trump basó su campaña electoral en una fuerte retórica migratoria que incluía, entre otros puntos, deportaciones masivas de indocumentados y levantar un muro en la frontera con México para evitar el cruce ilegal de inmigrantes, a los que calificó en su primer discurso electoral de "violadores y criminales".

"Aunque no sepamos los detalles, a Trump hay que creerle porque sin duda va a llevar a cabo algunas de sus promesas antiinmigrantes de campaña", ha dicho por su parte Juan Escalante, del grupo America's Voice, otro de los jóvenes que obtuvo permiso de trabajo y pudo estudiar bajo la protección del alivio migratorio aprobado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama.

La lucha se dará a través de alianzas, como la planteada este viernes por la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), que quiere combatir el plan de acción anunciado por Trump para sus primeros 100 días de gobierno. Ese plan propone cancelar fondos federales a las ciudades que protegen a los indocumentados, la construcción del muro en la frontera con México, la deportación de millones de inmigrantes y la suspensión del reasentamiento de refugiados.



El director ejecutivo de la coalición, Lawrence Benito, ha asegurado en un comunicado que los líderes comunitarios están muy unidos y "no se van a someter al miedo, la intolerancia y el odio". Escalante no descarta la posibilidad de alguna demostración de fuerza del nuevo Gobierno en sus primeras horas, como la realización de redadas masivas en busca de indocumentados. Lo mismo ha opinado el pastor José Landaverde, uno de los activistas más destacados del área de Chicago por su defensa de los indocumentados y por ofrecer santuario a varios de ellos para evitar su deportación. "Vienen tiempos difíciles, la comunidad va a sufrir diferentes ataques y debe prepararse para un año de resistencia", ha declarado.

Celebridades contra Donald Trump: "Somos la mayoría"



Robert De Niro, Alec Baldwin, Mark Ruffalo, Sally Field o Michael Moore son algunas de las personalidades del mundo del cine que han acudido a la concentración en contra de la toma de posesión de Donald Trump. Los actores y el director leyeron algunos de los discursos más representativos para dar voz a aquellos que se oponen al nuevo presidente de Estados Unidos.

Organizada por Greenpeace y MoveOn, la concentración ha tenido lugar frente a la Torre Trump, situada en el Upper West Side de Nueva York. De Niro ha citado algunos de los tuits que el próximo presidente estadounidense podría estar escribiendo sobre él en ese preciso instante. "La carrera de De Niro es un desastre. Pasó por alto El padrino IV y los Siete Magníficos. ¡Patético!", bromeó el actor. "De Niro debería devolver sus Oscar. ¡La votación estaba amañada!", añadió con otro tuit imaginario.

El intérprete cambió a un tono más serio para comentar las cosas que sí ha dicho Trump. "Es un mal ejemplo para este país y esta ciudad. El presidente electo dijo que nuestro país es un vertedero, ¿verdad?", ha recordado De Niro. "Estas masas anhelando respirar libremente construyeron nuestro país y nuestro alma para tener una ciudad de Nueva York fuerte y variada", ha señalado.

Activistas protestan contra la toma de posesión de Donald Trump en Washington. REUTERS

"Nos dio fuerza para prosperar a mediados de los 70, cuando el Gobierno nos enviaba el mensaje de que podíamos morir de repente. Nos dio la fuerza para recuperarnos tras la tragedia del 11 de septiembre. Ahora nos da la fuerza para hacer frente a las promesas del próximo gobierno\", añadió en su discurso.

"Somos más que ellos", ha afirmado el cineasta Michael Moore. "(Hillary Clinton) no sólo ganó por tres millones de votos, hay otros siete millones que votaron a los verdes o a los libertarios. Ellos tampoco quieren a Donald J. Trump. Hay más de 10 millones de votantes que dijeron no a Donald Trump. No gobierna con un mandato. No lo hay. Tened esto presente en sus momentos de desesperación", ha señalado Moore. "No estáis solos. Somos la mayoría. ¡No os rindáis!", ha concluido.

Unos ánimos que también trató de inculcar Alec Baldwin. "Donald Trump, Steve Bannon, Mike Pence y toda esa gente de la administración de Trump piensan que os vais a rendir. ¿Lo vais a hacer? De lo único de lo que no se dan cuenta es de que los neoyorquinos nunca se rinden", ha asegurado el actor.

"Necesitaba estar con mis hermanos y hermanas para saber que hay esperanza en el mundo y que nos tenemos los unos a los otros", ha indicado Mark Ruffalo. "Hemos venido aquí esta noche para proteger algo que es muy preciado para nosotros, y somos nosotros. No somos manifestantes. Somos protectores", ha afirmado el intérprete.