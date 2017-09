El huracán Irma ha rebajado su intensidad de categoría 5, el máximo, a categoría 4, y tras su paso por Cuba y Bahamas, previsto para las próximas horas, llegará a la Península de Florida en Miami (Estados Unidos) el domingo donde empezará a debilitarse, aunque "todo apunta a que Irma pasará a la historia" tanto por su tamaño como por su duración, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De hecho, el jefe de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), Brok Long, ha asegurado este viernes que Irma continúa representando una "amenaza" y ha advertido de que "va a devastar Estados Unidos" cuando toque tierra en el estado de Florida.

"Este es un huracán con un potencial destructivo histórico. Pido a los ciudadanos que sigan las recomendaciones del Gobierno", advirtió el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El huracán Irma sigue siendo una amenaza que va a devastar Estados Unidos en Florida o en alguno de los estados del sureste", ha añadido Long, antes de señalar que las autoridades estadounidenses se preparan para una respuesta masiva a la tormenta, que alcanzará Florida el fin de semana.

Irma ha dejado ya 19 muertos y un rastro de destrucción a su paso por las islas del Caribe y se sitúa este viernes a unos 700 kilómetros al sureste de Miami (Florida, Estados Unidos).

En rueda de prensa, Long ha asegurado que algunas zonas de Florida podrían quedarse sin electricidad durante días y ha señalado que podrían llegar a necesitar refugio hasta más de 100.000 personas por el paso del huracán. Irma ha bajado de categoría 5 a 4 este viernes, tras pasar por las islas del Caribe. Estados Unidos ha experimentado sólo tres tormentas de categoría 5 desde 1851 e Irma es mucho más grande que 'Andrew', que impactó en el país en 1994, según ha contado Long.

El jefe de la FEMA ha dicho que la población estadounidense no debe ignorar las órdenes de evacuación. "Deben irse, y escuchar y acatar las advertencias", ha recalcado..



Categoría 4 hasta el domingo

El portavoz de la AEMET, Jesús Montero, ha explicado que en estos momentos Irma está en el límite entre categoría 5, es decir, vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora o más, y categoría 4, entre 210 y 249 kilómetros por hora, de acuerdo con los límites establecidos por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Además, Montero ha dicho que su velocidad permanece estable, a unos 26 kilómetros por hora y que la presión atmosférica de Irma ha aumentado hasta 925 hectopascales.

Montero ha indicado que el potente huracán atraviesa este viernes entre el noreste de Cuba y las islas Bahamas y que al menos hasta el domingo mantendrá la categoría 4, hasta que toque "de lleno" a Florida. Si bien, apunta que cuando entre en tierra podría bajar a categoría 3, lo que supondrá vientos de entre 178 y 209 kilómetros por hora.

Asimismo, Montero ha subrayado la importancia de su tamaño, con 850 kilómetros de diámetro y un punto de ojo del huracán de unos 50 kilómetros de radio, "mayor que el de muchas islas por las que ha pasado".

Del mismo modo, ha recordado que en este momento en la zona evolucionan también los huracanes Katia y José que "no son muy importantes" y que de no ser por su coincidencia en el tiempo con Irma, "no hubieran tenido casi repercusión".

Respecto a Katia ha dicho que está frente a las costas de Veracruz (México) y que en la actualidad es de categoría II. "Este es un huracán pequeño", ha apostillado Montero que espera que llegue a la costa durante la madrugada de este sábado y que el domingo se convertirá en tormenta tropical.

Mayor entidad tiene José, un huracán que ha alcanzado categoría 3 y que este viernes ha aumentado su fuerza hasta alcanzar vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora y cuya trayectoria es "típica", ya que se desplaza de oeste al noroeste y ha descartado que pueda interferir con Irma, como "tampoco" lo hará Katia.

En cuanto a José, ha apuntado que pasará por el noreste de Bahamas y se desviará más hacia las islas Bermudas con vientos de 200 kilómetros por hora, que se desplazan a unos 26 kilómetros por hora de velocidad media. Montero ha añadido que José tiene una trayectoria continua con una presión atmosférica central de 957 hectopascales, es decir que también se trata de un huracán "pequeño en comparación con Irma".



U.S. President Donald Trump warned of Hurricane Irma's destructive potential on Friday as the Category 5 storm headed toward Florida and urged residents in its path to heed government recommendations.

"This is a storm of absolutely historic destructive potential. I ask everyone in the storm's path to be vigilant and to heed all recommendations from government officials and law enforcement," Trump said in a videotaped statement.