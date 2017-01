Assange, tras la liberación de Manning: "Su trabajo tenía que haber sido aplaudido, no condenado"

MADRID.- Julian Assange, fundador y presidente de WikiLeaks, ha celebrado la conmutación de la pena a la exsoldado Chelsea Manning anunciada por Barck Obama, quien fue condenada a 35 años de prisión por filtrar un número récord de documentos secretos a WikiLeaks mientras era analista de inteligencia militar. "Su trabajo tenía que haber sido aplaudido y no condenado", ha expresado a través de un comunicado.



No obstante, Assange, que permanece aislado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, considera que "esta decisión no soluciona el hecho de que en primer lugar, Chelsea Manning no debió haber sido sentenciada".



El responsable de una de las mayores filtraciones de la historia ha destacado la valentía de Manning por revelar información sobre las "graves violaciones de derechos humanos".



"Los periodistas, editores y sus fuentes sirven al interés público y promueven la democracia cuando publican información auténtica en asuntos claves como abusos a los derechos humanos y actos ilegales de oficiales de gobierno. No deben ser perseguidos por ello", ha añadido.



Asimismo, Assange ha pedido al Gobierno estadounidense que termine la guerra contra los alertadores, periodistas y editores para que la democracia y el Estado de Derecho florezcan, "como está sucediendo contra WikiLeaks y contra mi persona", ha zanjado.