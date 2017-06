Australia retira 8.000 multas tras un ciberataque a sus cámaras de tráfico 

Casi un mes y medio después de la crisis provocada por el virus WannaCry siguen apareciendo efectos derivados del ciberataque mundial. El 'ransomware' que afectó a miles de ordenadores de más de 150 países, ha provocado que la policía australiana del estado de Victoria tenga que retirar 8.000 multas de tráficos.

Según informa Yahoo News, la policía australiana ha tomado esta decisión al comprobar que las cámaras de semáforo y radar han sido infectadas por WannaCry, y la lectura de ellas no es segura. Además, se descarta emitir nuevas sanciones hasta que no se haya resuelto por completo la crisis.

Se teme que las infecciones no sean reales ya que las cámaras se reinciaban constantemente como consecuencia de la infección de WannaCry, por lo que no se puede confirmar la veracidad de las infracciones. No existen más pruebas que indiquen que las lecturas de estos aparatos son incorrectas, pero los responsables prefieren retirar las sanciones como medida preventiva.

La policía también ha informado que revisarán las lecturas, y podrán reemitir las multas si demuestran que el lector de las cámaras funcionaba correctamente, según explica el Comisario General de Policía Doug Fryer.

El responsable de la infección de las cámaras podría ser uno de los trabajadores

Las cámaras de tráfico no están conectadas a Internet, por lo que solo se pueden haber infectado mediante la intervención directa de una persona. Según la misma información que ha dado Yahoo News, el responsable de la infección podría ser un empleado de mantenimiento de cámaras.



Se supone que el operario conectó a principios de junio una unidad de USB infectada con el virus WannaCry a una de las cámaras y después Wannacry se habría propagado llegando a los 280 aparatos afectados el pasado fin de semana. La policía ha descartado que infectara el sistema a propósito.