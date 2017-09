El empeoramiento del mercado laboral y el insuficiente acceso a la vivienda han motivado un aumento de las personas que tienen que dormir en la calle en todas las ciudades importantes de Europa, según ha denunciado hoy el Observatorio Europeo de Sinhogarismo y la European Federation of National Organisations Working with the Homeless (Feantsa).

Las dos organizaciones analizan este viernes en Barcelona el aumento del fenómeno del 'sinhogarismo' en todas las grandes ciudades del continente en el 12º Congreso Internacional de Sinhogarismo, que ha inaugurado la teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz.

Por este aumento, Ortiz ha reivindicado la necesidad de que cambien las políticas europeas para poder preservar los derechos humanos, en una reunión que cuenta con el apoyo del Grupo de Investigación sobre Exclusión y Control Social (Griegos) de la Universidad de Barcelona y Sant Joan de Dèu Servicios Sociales.

Según los organizadores, la conferencia de este año ha sido la más numerosa de todas las que se han organizado nunca y tiene el objetivo concreto de explorar los cambios en los perfiles de las personas sin hogar desde el año 2008 y profundizar en la investigación del fenómeno como paso previo a la búsqueda de las mejores soluciones posibles.

En la conferencia inaugural, Ortiz ha subrayado que la lucha contra el 'sinhogarismo' es una "prioridad" de todos los ayuntamientos y ha puesto en valor el trabajo conjunto con las entidades sociales como la mejor manera para encontrar soluciones duraderas.

Los expertos dicen que es necesario cambiar las políticas europeas para preservar los derechos humanos

Ortiz, que también es presidenta del Foro Social de la Red Eurocities, ha defendido que "hay que influir ante las instituciones europeas para que el pilar social que se está elaborando reconozca las políticas contradictorias y la necesidad de cambiar las prioridades para hacer frente el fenómeno del sinhogarismo".

La teniente de alcalde y el resto de ponentes han señalado el empeoramiento del mercado laboral y el insuficiente acceso a la vivienda como dos de los factores que más influyen en el incremento de esta problemática en toda Europa.

Así lo han ratificado la vicerrectora de Igualdad y Acción Social de la Universidad de Barcelona, Maite Vilalta; el presidente de Feantsa, Ian Tilling; y el asesor de políticas sociales de la Comisión Europea, Patrick Develtere.

En Barcelona, según el último recuento Red de Atención a Personas Sin Hogar hecho el pasado mes de mayo, hay 3.000 personas sin hogar, de las que 1.026 duermen en la calle, un 56% más que en 2008, aunque el número de recursos residenciales ha aumentado en un 64%.

Según los expertos que han participado en el congreso, esta realidad es compartida por países como Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Suecia o Reino Unido, con aumentos del número de personas que duermen en la calle por encima de los dos dígitos en todas las capitales.