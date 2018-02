La Fiscalía ecuatoguineana retiró este martes los cargos contra el dibujante y activista Ramón Esono Ebalé, autor de obras críticas con el régimen de Teodoro Obiang Nguema que llevaba más de cinco meses en prisión, confirmó su abogada defensora.

Esono fue detenido el 18 de septiembre de 2017 y dos días más tarde fue enviado a la cárcel de Black Beach, denunciada por torturas, siendo acusado de blanqueo y falsificación de dinero.

La abogada María Jesús Bikeme, que defiende a Esono, explica en una conversación telefónica desde la capital ecuatoguineana, Malabo, donde se celebra el juicio, que Esono deberá regresar a prisión hasta que se dicte una sentencia definitiva, algo que espera que se produzca "antes del fin de semana".

Según el relato de la letrada, la Fiscalía retiró los cargos al no hallar pruebas después de que la acusación particular no pudiera sostener su versión, por lo que Bikeme se mostró esperanzada de que su cliente sea absuelto.

Preguntada acerca del estado de Esono, Bikeme dijo: "Le he visto intentando estar con la mirada alta, le he visto fuerte y he visto que tenía asumido que el régimen tenía ganas de castigarlo. Tenía claro que esto no tiene nada que ver con la falsificación, ya que cuando le detuvieron empezaron preguntándole por los dibujos".

Desde el momento de su arresto, tanto el activista como sus allegados y la defensa negaron que Esono estuviera implicado en blanqueo y falsificación de dinero, y revelaron que, en un primer momento, la policía lo había interrogado por sus cómics, dibujos y comentarios en redes sociales.

Acerca de su estancia en la prisión, Bikeme aseguró que Esono "no ha sido torturado ni agredido", aunque matizó que "estar allí es tener que evitar problemas constantemente, porque en cualquier momento puedes verte envuelto en alguna cosa".

La defensa asegura que, en caso de que Esono sea liberado, solicitará una indemnización para él y presentará una demanda contra "los falsos acusadores": "Queremos que se haga justicia".

El activista fue detenido tras haber vuelto a Guinea Ecuatorial -residía en el extranjero desde 2011 y era la primera vez que regresaba a su país- para renovar su pasaporte, junto a un responsable de la Cooperación Española y un profesor del Colegio Español, que fueron interrogados y liberados posteriormente.

Su vuelta a Guinea Ecuatorial se debería a que no puede entrar sin un pasaporte en regla en El Salvador, nuevo destino de su esposa, cooperante española.

El encarcelamiento de Esono provocó la indignación de asociaciones internacionales y de la comunidad artística, que vienen exigiendo constantemente su liberación desde hace meses.

Desde su independencia de España en 1968, Guinea Ecuatorial está considerado uno de los países más represivos del mundo debido a las constantes detenciones y torturas de disidentes y las denuncias de repetidos fraudes electorales por parte de la oposición y de la comunidad internacional.

El pequeño país africano, gobernado desde el golpe de Estado de 1979 por Teodoro Obiang Nguema, que derrocó a su tío, Francisco Macías Nguema, cuenta con importantes yacimientos de petróleo, cuya explotación no ha generado, sin embargo, un aumento en el nivel de vida de la población, que sigue sumida en la pobreza.