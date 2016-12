Detenidos 4 indios tras una denuncia de una turista de EEUU por violación

MADRID. -Las autoridades de India han arrestado este a cuatro personas después de que una ciudadana estadounidense denunciara haber sido violada en grupo cuando realizaba turismo en el país.



La mujer, residente en el estado de Pensilvania, denunció que fue violada por cinco hombres en abril después de que le pusieran sedantes en el agua, según ha informado la cadena de televisión local NDTV.







Entre los arrestados figura el operador del 'tour', el conductor de un autobús y su ayudante, así como un trabajador del hotel Connaught Place, donde presuntamente tuvo lugar el suceso.



Por el momento no han trascendido las identidades de los arrestados. La denunciante, que regresó la semana pasada al país para presentar la denuncia, participará este martes en una rueda de identificación.



No obstante, la mujer, de 25 años, afirmó recientemente que "no tiene confianza" en la manera en la que la Policía de Nueva Delhi "está gestionando el caso."