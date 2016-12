Donald Trump, personaje del año para la revista 'Time'

NUEVA YORK.- El presidente electo de EEUU, Donald Trump, se convirtió este miércoles en la persona del año elegida por la revista Time, entre una lista de figuras o el grupo de individuos que resaltan en las noticias a lo largo del año.



El anuncio fue hecho por la editora en jefe de Time, Nancy Gibbs, en el programa matutino de la cadena NBC, el sistema que utiliza Time desde hace una década Time para dar a conocer a la persona que ha elegido.



Según Gibbs, Trump destaca por el hecho de haber "desafiado tantas expectativas, haber roto tantas reglas" y derrotado a dos partidos políticos, tanto en los comicios internos republicanos como con su victoria ante la demócrata Hillary Clinton.







"Nunca se ha visto una persona que haya destacado (en el mundo político de EEUU) de esa forma tan poco convencional", agregó Gibbs en el programa Today, que se emite desde Nueva York. La foto de Trump figura en la portada de la revista que estará a la venta el próximo viernes, junto al titular: "Presidente de los Estados Divididos de América".



En una llamada telefónica en directo al programa, Trump calificó como un "tremendo honor" haber sido elegido como persona del año por la revista, pero rechazó que él sea el responsable de la división de los estadounidenses.



"No he hecho nada para dividir a los estadounidenses, estaban ya divididos", agregó, y se comprometió a superar estas diferencias cuando asuma la Casa Blanca, el próximo 20 de enero.



Trump fue elegido entre once candidatos finales. En segundo lugar quedó Clinton, por ganar el voto popular en los comicios del 8 de noviembre, dijo Gibbs, y por haber superado "tantos obstáculos" durante su vida política.



En tercer puesto quedaron los piratas cibernéticos por los intentos que han hecho para "deslegitimar las elecciones estadounidenses", agregó.