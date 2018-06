Decenas de miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades estadounidenses para protestar contra el presidente Donald Trump y la separación de los hijos de las personas que cruzan ilegalmente la frontera desde México.

Las organizaciones convocantes de la manifestación de Washington han destacado que ha habido 30.000 participantes en la concentración de la mañana de este sábado. En la misma ha participado la miembro de la Cámara de Representantes Pramila Jayapal (demócrata), quien ha expresado su "orgullo" por haber sido detenida el viernes junto a otros activistas.

"La Administración Trump está haciendo esto y yo como miembro del Congreso, como representante del Gobierno de Estados Unidos, rechazo que se use así mi nombre", ha argumentado.

El evento central ha sido en Washington, pero se han contabilizado más de 700 convocatorias en Estados Unidos y también fuera del país a las que han acudido activistas y representantes del Partido Demócrata.

Miles de personas en Nueva York

En Nueva York, miles de personas han el fin de la política de "tolerancia cero" de la Administración Trump. Activistas, religiosos, políticos y sindicatos unieron su voz a la otros miles en todo el país, en el día nacional de protestas, en el que además pidieron la reunificación de más de 2.000 niños con sus padres, detenidos en centros de inmigración y acusados de entrar ilegalmente en el país.

Gritos de "estamos en la lucha" y "sí, se puede" se escucharon en español en la popular plaza Foley Square en Manhattan, a solo unos paseos de la sede de Inmigración

Los manifestantes llevaban pancartas en los que se podían leer, entre otras frases: "el secuestro es un crimen, pedir asilo no", "nosotros somos muchos, ellos son pocos, vota", "construye puentes, no muros" o "no prohibición, no muros, no jaulas".

En la ciudad de Baltimore, el senador de Maryland Ben Cardin (demócrata) ha participado y ha publicado en Twitter fotografías de la manifestación con pancartas contra Trump y la intervención de activistas de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y de otras organizaciones. "Nos hemos juntado aquí en Baltimore para decir que las familias deben estar juntas. Debemos juntar ya a los menores con sus familias", ha destacado.

La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren ha participado en la marcha de Boston y ha criticado las "feas" prácticas de las autoridades y ha defendido la sustitución de la Fuerza de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

También han participado en la manifestación de Boston el senador Ed Markey y el miembro de la Cámara de Representantes Joe Kennedy.

En Atlanta ha salido a la calle el activista de los derechos civiles y miembro de la Cámara de Representantes John Lewis. "El mundo llora hoy con nosotros. Debemos demostrar al mundo que somos mejores que lo que está hoy pasando en América", ha argumentado. "Tenemos que poner América del revés", ha apostillado para afirmar que "las convocatorias de hoy no son la culminación, sino el inicio de una activación de la gente de todo tipo, en todos los estados, para luchar por el alma de los valores americanos\", ha destacado desde Washington la directora de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, Ai Jen Poo.



Sin fecha para el fin de estas políticas

La pasada semana Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a la separación de las familias en la frontera con México pero no cuenta con un plan efectivo de cómo se llevará a cabo ese proceso, según destacó en su página web la coalición de organizaciones que convocaron las marchas.

La orden ejecutiva obliga a los menores a ser encerrados en centros de detención para poder seguir al lado de sus padres. "El régimen de Trump está haciendo todo lo que puede por dividir a familias migrantes", dijo Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles, miembros de la coalición.

"La actual crisis no acabará hasta que cada niño que ha sido separado sea reunificado con sus padres, cada familia sea tratada con dignidad y el debido proceso y nuestra política de inmigración refleje nuestros valores", afirmó.

Miles de niños en albergues

Después de ser separados de sus padres, los niños inmigrantes han sido realojados en albergues por diferentes puntos del país, como Nueva York, y algunos han pasado al cuidado de familias de acogida.

La pasada semana Nueva York lideró una coalición de 18 fiscales generales que demandó a la administración Trump y pidió al Tribunal federal que declare inconstitucional la práctica de separar a padres y niños y que ordene la reunificación de unos 2.300 menores con sus progenitores.

La política de "tolerancia cero" es una práctica discriminatoria porque solo se ha puesto en marcha contra inmigrantes que entran al país por la frontera con México, consideraron. "La crueldad contra los niños es definitivamente aterrorizante. No es sólo fascista, es terrorismo", dijo a la prensa uno de los que acudieron hoy a la marcha en Nueva York.

Perla López, una joven activista de Se hace camino Nueva York afirmó que conoce lo que es ser separada de su madre, experiencia que le marcó cuando tenía diez años. "Sé lo traumático que es ser separada de tu madre y no saber cuándo serías reunida con tu familia. Estos centros de detención no son lugares para niños o familias. Debemos trabajar unidos para poner fin a esta política racista y xenofóbica de esta administración", indicó en un comunicado