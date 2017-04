Tres personas fueron expulsadas el pasado jueves de un mitin del candidato de la derecha francesa, François Fillon, por “no aplaudir lo suficiente”. Esta es, al menos, la explicación que el equipo de seguridad del político dio a los tres ciudadanos, según ha publicado el medio France 3 Occitanie, que se hizo eco de la noticia tras hablar con los tres afectados.

Los hechos ocurrieron durante un acto de campaña que el Partido Republicano y su líder, François Fillon, celebraban en Toulouse. Pocos minutos después de que comenzara el mitin, varios miembros de la seguridad del edificio, por orden del equipo del candidato, pidieron a los tres ciudadanos sus carnés del partido. No lo tenían. Los tres expulsados reconocen que no tenían gran entusiasmo por el acto y explicaron a los miembros de seguridad que eran tres ciudadanos curiosos que andaban por la calle y que se habían pasado simplemente a “ver y escuchar”. Pero no fue suficiente. Los tres fueron invitados a dejar el edificio.

Su aparente actitud de neutralidad y su falta de entusiasmo fueron suficientes para levantar las sospechas. El entorno del candidato reconoció a France 3 Occitanie haber expulsado a los tres participates por su actitud y por una cuestión de seguridad.

Hace pocas semanas, un joven lanzó un paquete de harina a Fillon antes de comenzar su discurso en un mitin en Estraburgo. Aunque es candidato presidencial, Fillon está imputado por malversación de fondos públicos por atribuir, presuntamente, empleos ficticios a su mujer y a dos de sus hijos.