Las encuestas dan a Clinton hasta 11 puntos sobre Trump, que acusa a los medios de una campaña de mentiras 

WASHINGTON.- La candidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha aumentado su ventaja sobre su rival republicano, Donald Trump. Según las últimas encuestas, le aventaja en hasta 11 puntos, según The Wall Street Journal, tras la polémica que ha surgido por las, cada vez más, mujeres que han denunciado que Trump las acosó sexualmente.



Trump ha negado todas las denuncias y ha acusado a la demócrata y a los medios de comunicación de conspirar contra él con "mentiras" para que pierda las elecciones de noviembre.







El republicano ha señalado al magnate mexicano Carlos Slim. Según Trump, la campaña demócrata y diversos periódicos, entre ellos The New York Times, del que Slim es accionista, se están haciendo eco de "horribles mentiras", de historias que son "completa ficción" y "nunca ocurrieron". "Son lobistas de Carlos Slim y de corporaciones extranjeras", ha dicho de quienes las escriben.



El candidato republicano se refiere de esta forma a las acusaciones vertidas esta semana por varias mujeres y que relatan distintos episodios de acoso. Para Trump, se trata de "mentiras promovidas por los medios y la campaña de Clinton para intentar seguir controlando el país".



Así, se ha burlado de las mujeres que han hablado en los últimos días y, en el caso de una de ellas, ha basado parte de su argumentación en la falta de atracción. "Creedme, no habría sido mi primera elección", ha dicho, entre las risas y los aplausos de los asistentes a un acto de campaña en Carolina del Norte.

​

El magnate neoyorquino ha afirmado que este tipo de historias son la única fórmula que su rival ha encontrado para controlar "las elecciones más importantes" de la historia reciente de Estados Unidos. Trump ha llegado a decir que "todo el proceso" está "amañado"





Un grupo de mujeres apoya al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto de campaña en Charlotte. REUTERS/Mike Segar

Acusaciones

Una información difundida esta semana por The New York Times recoge la historia de dos mujeres, una de las cuales asegura que Trump le tocó los pechos e intentó subir la mano por su falda durante un vuelo a principios de los 80. La otra, recepcionista en la Torre Trump, dice que el magnate le besó en los labios de forma forzada en 2005.



A este caso se suma otro de la periodista de People Natasha Stoynoff, que también denunció un beso forzado que habría ocurrido en 2005. Según Trump, este incidente nunca tuvo lugar porque no se incluyó en la noticia que escribió entonces Stoynoff sobre los matrimonios del magnate.



La polémica, lejos de amainar, aumenta con el paso de los días y este viernes ha visto la luz en The Washington Post otro caso similar en el que una mujer asegura que Trump le tocó el muslo y le metió la mano entre las piernas en una discoteca a principios de la década de los noventa.



Sin embargo, el caso más mediático que se ha conocido este viernes ha sido el de Summer Zervos, antigua concursante de El Aprendiz que, según ha denunciado junto a su abogada en una comparecencia pública, fue acosada por Trump cuando intentó pedirle ayuda al terminar el programa en 2007.



Inicialmente se vieron en su oficina de Nueva York, donde el empresario la habría besado varias veces en los labios antes de citarla de nuevo en un hotel de Los Angeles para hablar de un posible trabajo. Ya en esta segunda cita, Trump habría intentado propasarse.