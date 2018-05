Europa apuesta por plantar cara a Trump: "¿Queremos ser los vasallos de EEUU?"

"Afrontémoslo, Europa todavía está en la infancia en relación a la política exterior común. El supuesto de que Estados Unidos simplemente nos protegerá ya no existe. En su lugar, Europa tiene que tener en sus manos su propio destino. Esa es la tarea para el futuro". La canciller alemana, Angela Merkel, mostró su preocupación, pero especialmente toda su decepción y toda su desconfianza, tras la ruptura unilateral por parte de Donald Trump del pacto nuclear con Irán y el posterior anuncio de sanciones para las empresas que comercien con el país asiático.

La conclusión de las palabras de Merkel, pronunciadas en presencia del presidente francés, Emmanuel Macron, es que Alemania y Francia ya no se fían de Trump. Las declaraciones no sólo de sus líderes, sino de varios miembros de sus respectivos gobiernos, inciden en esa línea no ya sólo de desmarcarse de Trump sino de abrir una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos. Por ejemplo, Merkel dijo que Alemania tenía que acelerar sus esfuerzos y jugar un papel mayor para lograr una solución pacífica en Siria.

En ese sentido, el presidente Macron marcó la línea a seguir: la soberanía de Europa. "Debemos tener éxito a la hora de construir nuestra propia soberanía, que en esta región [Oriente Medio], será garante de estabilidad".

Macron y Merkel llaman a fortalecer a política exterior común europea, así como la defensa. "Elegimos construir la paz en Oriente Próximo. Otras potencias ... no han mantenido su palabra", dijo Macron, sin mencionar un país directamente, pero anunciando un nuevo discurso europeo basado autonomía respecto de Estados, soberanía e iniciativa.

Ese discurso fue refrendado este viernes por el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, quien en una entrevista radiofónica elevó el tono frente a la amenaza de sanciones de Estados Unidos a las empresas que comercien con Irán, al tiempo que pidió a la Unión Europea (UE) que pase "de las palabras a los hechos" y plante cara a Washington.

Le Maire aseguró que Europa debe "preservar su soberanía económica" frente a las sanciones "extraterritoriales" anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el momento de abandonar el acuerdo nuclear con Irán.

"¿Queremos ser los vasallos de Estados Unidos que obedecen al menor movimiento de su dedo?", se preguntó el ministro, que reunirá a sus homólogos de Alemania y el Reino Unido para preparar la respuesta.

Pero, más allá de eso, el ministro galo aseguró que estudian una serie de medidas para contrarrestar la decisión de Washington.