El FBI logra la orden de registro sobre correos supuestamente vinculados con Hillary Clinton

WASHINGTON.- Los agentes del FBI que investigan el manejo de la información clasificada de Hillary Clinton en un servidor de correo electrónico privado obtuvieron una orden de registro sobre un ordenador del excongresista Anthony Weiner, informaron este lunes varios medios estadounidenses.



Mientras la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investigaba los archivos de Weiner por mantener supuestamente conversaciones sexuales con menores, los agentes encontraron otros correos que podrían estar vinculados al caso de Clinton, aunque este ya fue cerrado en julio pasado.







El FBI ya tenía su orden de registro sobre el caso del exlegislador, quien fuera marido de una de las más cercanas asesoras de la aspirante demócrata, Huma Abedin, pero no contaba con permiso para investigar los correos por la investigación vinculada con la exsecretaria de Estado.



El equipo del FBI habría encontrado en las últimas semanas, miles de correos electrónicos de Abedin que potencialmente podrían estar relacionados con su etapa en el Departamento de Estado.

La Justicia estadounidense investigó a la también ex primera dama después de que se descubriese que utilizó un servidor de correo privado para tratar asuntos nacionales cuando estaba al frente de la diplomacia estadounidense, pero tras meses de análisis el FBI concluyó en verano que no había razones para presentar cargos en su contra.



Sin embargo, el director de la agencia, James Comey, notificó a ocho presidentes de comités del Congreso este viernes que habían hallado documentos que podrían estar relacionados con el tema en otro caso diferente, el de Weiner, y que el FBI procedía a investigarlos.



La nota, que no daba más detalles, ha provocado un gran revuelo en el país ya que la decisión de Comey se produjo a apenas 11 días de la cita electoral en la que Clinton se juega llegar a la Casa Blanca frente a su rival republicano, Donald Trump.