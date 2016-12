El FBI reabre la investigación sobre los emails privados de Clinton

WASHINGTON.- El Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI) reabrió hoy la investigación sobre el servidor de correo electrónico privado que utilizó la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, mientras era secretaria de Estado (2009-2013), informó su director, James Comey.



"En relación con un caso no relacionado, el FBI ha tenido conocimiento de la existencia de mensajes de correo electrónico que parecen ser pertinentes para la investigación", indicó Comey en una carta dirigida a los presidentes de varios comités del Congreso. Los nuevos datos han sido extraídos de las pesquisas del FBI sobre el servidor de correo electrónico de la candidata presidencial demócrata, que proceden de dispositivos incautados a una ayudante suya y su esposo, según The New York Times.



"Estoy de acuerdo en que el FBI debe tomar medidas de investigación apropiadas para permitir a los investigadores revisar estos mensajes de correo electrónico con el fin de determinar si contienen o no información clasificada, así como para valorar su importancia para nuestra investigación", agregó el director del FBI.







Comey, quien indicó haber sido informado del asunto ayer jueves, precisó que "el FBI aún no puede determinar si el material es o no significativo" para la investigación ni cuánto tiempo llevará determinar su impacto en la pesquisa.



La reapertura de la investigación llega apenas semana y media de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, en las que la también exprimera dama se enfrenta al magnate republicano Donald Trump.



El pasado julio, Clinton fue sometida a un interrogatorio de más de tres horas en el cuartel general del FBI sobre este asunto y días más tarde el Departamento de Justicia decidió cerrar el caso por recomendación del FBI, que no encontró indicios para presentar cargos en su contra.



No obstante, en aquella ocasión, Comey indicó que la exsecretaria de Estado había actuado de manera "extremadamente descuidada" con el manejo de la información al frente de la diplomacia estadounidense.



La polémica por los correos electrónicos se desató a comienzos de 2015, cuando los medios estadounidenses revelaron que, durante sus cuatro años en el Departamento de Estado, Hillary Clinton usó en todo momento una cuenta personal para sus comunicaciones, con un servidor privado.



La ex primera dama reconoció entonces que habría sido "más inteligente" usar una cuenta oficial y entregó 55.000 páginas de correos electrónicos de esa etapa al Departamento de Estado para su publicación, pero el caso generó interrogantes sobre si trató indebidamente información clasificada del Gobierno al usar su cuenta personal.



El Departamento de Estado identificó alrededor de 2.100 correos electrónicos del servidor de Clinton con información confidencial, aunque ha asegurado que muchos de ellos no se consideraron clasificados en el momento de su envío, sino que han sido etiquetados como tales durante la revisión actual de los emails.



El tema de los correos acentuó además las acusaciones por parte de la bancada republicana en el Congreso sobre la mala praxis de la exsecretaria de Estado en el ataque contra el consulado estadounidense en Bengasi (Libia) en 2012, en el que murió el entonces embajador Chris Stevens y otros tres funcionarios del Gobierno.

Trump celebra la reapertura de la investigación

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha considerado como "un gran anuncio" la reapertura de la investigación de su rival demócrata, Hillary Clinton, y dijo que espera que "finalmente se haga justicia".



"Es un gran anuncio. Quizá finalmente se haga justicia", afirmó Trump en un evento de campaña en Manchester (Nuevo Hampshire) sobre la investigación de Clinton cuando era secretaria de Estado (2009-2013), entre los gritos ya habituales entre sus seguidores de "enciérrala".



El aspirante republicano se mostró "orgulloso" de que el FBI tenga la "valentía" de reabrir la investigación, e insistió en que es importante evitar que Clinton "lleve su trama criminal a la Casa Blanca". "Dicho esto, el resto de mi discurso va a ser muy aburrido", bromeó Trump, después de conocer la noticia, y en una apretada jornada en la que le quedan dos mítines más, primero en Maine y luego en Lowa.