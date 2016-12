LAS VEGAS.- El republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton protagonizaron este miércoles en Las Vegas (Nevada) el tercer y último debate presidencial antes de medir sus fuerzas en las urnas el próximo 8 de noviembre, fecha en la que los estadounidenses elegirán a su próximo presidente.



Estas fueron diez de las mejores frases de la contienda:







Mujer desagradable

"¡Qué mujer tan desagradable!", exclamó Trump en uno de los comentarios más polémicos de la noche mientras Clinton recordaba al país que el magnate ha eludido impuestos federales durante 18 años.

Trump y los resultados

Tras varias semanas alertando de un amaño electoral en su contra, Trump fue interpelado por el moderador, Chris Wallace, sobre si aceptaría los resultados del 8 de noviembre, pero el magnate se negó a hacerlo: "Te lo diré en su momento. Voy a mantener el suspense".

La democracia de EEUU, denigrada

"Él denigra nuestra democracia. Y yo, por mi parte, estoy aterrada de que un candidato de uno de nuestros dos principales partidos tome esta posición", dijo Clinton, en respuesta a las acusaciones de amaño electoral.

La marioneta de Putin

Después de que Trump recordase que Vladimir Putin, ha dicho cosas buenas sobre él, Clinton afirmó que el mandatario ruso "prefiere una marioneta" en la Casa Blanca. "Tú eres la marioneta", respondió Trump, con el clásico "y tú más".

Trump quería un Emmy

Clinton ironizó con el hecho de que Trump también acusó a los Emmy de estar amañados tras no recibir ningún premio por su serie "The Apprentice". "Me lo deberían haber dado", respondió el magnate.

Los "malos hombres"

"Tenemos a algunos 'malos hombres' aquí, y los vamos a sacar", dijo Trump en plena discusión sobre la idoneidad del muro en la frontera con México y la deportación de los once millones de indocumentados que viven en el país.

Bin Laden contra "the celebrity apprentice"

"El día en el que yo estaba en la Sala de Crisis (Situation Room), siguiendo el ataque que hizo justicia con Osama Bin Laden, Trump estaba presentando 'The Celebrity Apprentice'", dijo Clinton, al comparar los galones de uno y otro para ser presidente.

El hotel Trump de Las Vegas, fabricado en China

Trump presumió de tener "un hotel muy bonito" en Las Vegas, un edificio construido, según Clinton, con materia prima china: "El Hotel Trump de Las Vegas se construyó con acero chino. Él tiene lágrimas de cocodrilo sobre cuán terrible es (el comercio con China), pero le dio empleo a trabajadores del acero chinos, no estadounidenses".

Trump y las mujeres

"Donald cree que menospreciar a una mujer lo hace más grande. Él va contra su dignidad, su autoestima, y no creo que haya una mujer en cualquier lugar que no sepa lo que se siente", dijo Clinton, después de que Trump acusase de "mentirosas" a todas las mujeres que lo han acusado de abuso sexual.

Clinton, ¿inhabilitada?

En medio del acalorado debate sobre el presunto amaño de las elecciones, Trump afirmó que su rival debería estar inhabilitada para aspirar a la Casa Blanca tras su escándalo de los correos electrónicos. "A ella no deberían permitirle presentarse a la Presidencia por lo que hizo con los correos electrónicos y con muchas otras cosas", apuntó el magnate.