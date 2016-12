Haití vacunará contra el cólera a cerca de 1 millón de personas

MADRID.- La ministra de Sanidad de Haití, Daphne Benoit, está ultimando los preparativos para poner en marcha una campaña de vacunación contra el cólera en las áreas más afectadas por el huracán Matthew, de la cual podrán beneficiarse cerca de 1 millón de personas, según han informado en un comunicado conjunto la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), que colaborarán con el Gobierno.



La iniciativa, que se pondrá en marcha lo antes posible, busca disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad en el país, donde la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) ha registrado al menos 3.423 posibles casos.









Según el Gobierno haitiano, la campaña de vacunación comenzará el 8 de noviembre y se centrará fundamentalmente en la zona de Grand'Anse, en el sur del país, la más afectada por el huracán. Los sistemas de suministro de agua potable y los servicios sanitarios se han visto particularmente dañados en este área, según las autoridades.



"La iniciativa implica poner en marcha una intervención adicional, la cual ayudará a salvar vidas pero no remplazará los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno en relación con la sanidad y el suministro de agua", ha aseverado Benoit.



El representante de la OMS y la OPS en Haití, Jean Luc Poncelet, ha destacado la importancia de la labor del Ministerio en el marco de preparación de la campaña, que "contribuirá a limitar el sufrimiento de los individuos y las familias afectadas por el huracán Matthew", que ha provocado el desplazamiento de 141.493 personas, según la OCHA.



Algunas localidades del suroeste del país han registrado varios casos de cólera desde que el huracán golpeó la zona el 4 de octubre, por lo que "es importante trabajar de forma conjunta para evaluar los recursos sanitarios necesarios para gestionar los posibles casos que surjan", ha indicado Poncelet.



Poncelet ha manifestado que las organizaciones apoyarán al Ministerio de Sanidad en las labores de prevención del cólera, lo que incluye apoyo técnico a la hora de recibir, distribuir y almacenar las vacunas, que se suministrarán de forma oral, en las instalaciones médicas de las diferentes localidades de Haití, donde al menos 806.000 ciudadanos necesitan asistencia alimentaria urgente, según datos de la OCHA.



La supervisión del personal sanitario, así como la coordinación, administración y análisis de la información obtenida, será llevada a cabo con la ayuda de la OMS y la OPS, según ha informado Poncelet. Según la OCHA, el huracán ha provocado, además, la destrucción de 774 colegios, lo que supone que alrededor de 116.000 niños no pueden acceder a la educación.



Otras organizaciones, como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Grupo de Haití para el Estudio del Sarcoma de Kaposi y las Infecciones Oportunistas (GHESKIO), International Medical Corps y Partners in Health, entre otras, también formarán parte de la campaña.