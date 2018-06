Indignación por las declaraciones del presidente de Perú tras un asesinato machista: "Son designios de la vida"

En los últimos días el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha estado en el centro de las críticas por su reacción tras el asesinato de una mujer que fue quemada viva por un acosador. "A veces son los designios de la vida y hay que aceptarlos", respondió Vizcarra al ser preguntado por la muerte de la joven Eyvi Ágreda.

Ágreda, de 22 años, murió el pasado viernes tras ser sometida a múltiples operaciones después de que el 24 de abril fuera atacada por un hombre en un autobús. El asesino, identificado como Carlos Javier Hualpa, roció a la víctima con combustible en un autobús y le prendió fuego mientras decía: "Si no eres mía, entonces no serás de nadie". Hualpa había estado acosando a la joven durante los últimos dos años, pero la Policía no llegó a responder a las denuncias, según la familia de Ágreda.

Al ser preguntado por el caso, Vizcarra se mostró "apenado" y dijo del agresor que "no tiene perdón", pero después completó su declaración con las polémicas palabras: "A veces son los designios de la vida y hay que aceptarlos".

Las reacciones de repulsa e indignación no tardaron en reproducirse en redes sociales, entre ellas las del congresista Alberto de Belaunde o la líder del partido Nuevo Perú, Verónika Mendoza:

La violencia machista no es un designio de la vida, es algo que debemos erradicar con urgencia. El primer paso: hablar directamente del problema, sin temor a incomodar a ciertos sectores. — Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) 1 de junio de 2018

No, Sr. @MartinVizcarraC, no son "los designios de la vida". A Eyvi la mató Carlos Huallpa pero también el machismo en el Estado y en la sociedad.

Impulse políticas con enfoque de género para prevenir y erradicar la violencia, no permita que nos sigan matando.

Está en sus manos. — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) 1 de junio de 2018

A ellos se sumaron diferentes voces:

No es 'designio de la vida', ES MACHISMO. Graffiti hecho hoy en Lima en respuesta al presidente Martin Vizcarra quien atribuyo al destino y no al machismo la muerte de Eyvi Agreda de 23 años, quien fue quemada por un joven que la acosó por dos años. #PorEyviPorTodas pic.twitter.com/juqWFuq9xY — Pao Ugaz (@larryportera) 2 de junio de 2018

"A veces esos son los designios de la vida. Y tenemos que aceptarlos" dice @MartinVizcarraC

No es un designio-> Es fruto del machismo puro y duro que no combatimos.

No tenemos que aceptarlo -> Menos usted que tienen obligaciones para erradicarlo.

https://t.co/VfQlxa9nwU — Jeannette Llaja (@Jeannettellaja) 1 de junio de 2018

No señor Presidente @MartinVizcarraC: No son "los designios de la vida" los que ocasionaron la muerte de Eyvi. Fue el machismo puro de su agresor y la ausencia de políticas públicas efectivas para garantizar la vida de las mujeres en el Perú. https://t.co/DDgEEfwGGO — Manuela Ramos (@ManuelaRamos) 1 de junio de 2018

Lo de Eyvi es un feminicidio.



Designio de la vida es que seas presidente. — Juan Manuel Robles (@palidofuego111) 1 de junio de 2018

El mandatario peruano ha intentado salir al paso de las críticas emitiendo un comunicado en el que declara "de interés nacional y prioridad del Estado" la lucha contra la violencia hacia las mujeres y anunciando que se constituirá una comisión de emergencia para hacer frente a esta lacra.

"El feminicidio de Eyvi nos debe llevar a la convicción profunda de que estos hechos no deben volver a suceder, para lo cual es necesario el cambio de patrones culturales que justifican estas situaciones. La violencia contra las mujeres no tiene justificación", remarcó Vizcarra.