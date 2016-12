Ivana Trump, exmujer del presidente de EEUU, quiere ser embajadora en República Checa 

MADRID.- Ivana Trump, exmujer del recién electo presidente de Estados Unidos Donald Trump, se ha ofrecido para ser embajadora del país en República Checa, su nación de origen.



"Es el lugar del que provengo, es mi idioma y todo el mundo me conoce. Soy bastante conocida en todo el mundo, no solo en América. He escrito tres libros y fueron traducidos en 40 países y en 25 idiomas. Soy conocida por el nombre Ivana. No necesito realmente el nombre de Trump", ha dicho la que fuera la primera mujer del magnate estadounidense y exmodelo en declaraciones al New York Post.







Ivana ha asegurado que su exmarido está listo para ser presidente de EEUU y llevar a cabo sus políticas, incluyendo la deportación de ilegales inmigrantes.



"Necesitamos inmigrantes. Son fantásticos. De hecho tuve a una mujer árabe que llevaba velo trabajando para mi durante cinco años. Ella vestía el velo en la cabeza y le dije 'No me importa. Mientras haga un buen trabajo en el país de forma legal, pague impuestos y hable un poco de inglés", ha explicado Ivana.



"Necesitamos a los inmigrantes, pero lo que está mal es cuando una mexicana de 18 años pasa el muro, que mide como mi silla, cuatro pies, da a luz en un hospital americano y su hijo se convierte automáticamente en americano. ¿Quién paga el parto y quién está pagando la comida de ella y su mantenimiento? Nosotros, los que pagamos impuestos. Y esto tiene que parar", ha sentenciado la celebridad.