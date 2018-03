El escritor Mario Vargas Llosa cree que los asesinatos de los periodistas en México son "en gran parte por culpa de la libertad de prensa". El peruano se ha pronunciado así sobre el asesinato de más de 100 periodistas en el país en una entrevista para el medio mexicano Aristegui.

"Que hay más libertad de prensa en México hoy en día que hace 20 años, sin ninguna duda. Y el que haya 100 periodistas asesinados yo creo que es en gran parte por culpa de la libertad de prensa que hoy día permite a los periodistas decir cosas que antes no se podían permitir", ha expresado este lunes.

Acto seguido, el Premio Nobel de Literatura ha aclarado que el narcotráfico "juega un papel central en todo esto". Asimismo, ha apuntado que "habría que llegar a la raíz de los problemas que en muchos casos están en el narcotráfico y en unos cárteles poderosísimos de los que emana una violencia que tiene consecuencias política atroces".

Vargas Llosa ha criticado que "la democracia no es perfecta en México, como no lo es en ningún sitio". No obstante, ha destacado que "las actitudes críticas son bienvenidas y deben ser estimuladas. Es lo que permite la democracia", ha apostillado.



Diferentes organizaciones han alertado en reiteradas ocasiones de la crisis de libertad de expresión y de información que atraviesa el país, un lugar donde "ser periodista parece más una sentencia a muerte que una profesión", manifestó Tania Reneaum, la directora de Amnistía Internacional México.

En este sentido, de acuerdo con Artículo 19, una organización independiente y apartidista, 114 comunicadores han sido asesinados desde el año 2000 hasta la fecha. Del total, 105 son hombres y 9 son mujeres.