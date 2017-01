Londres nombra a Tim Barrow como nuevo embajador ante la UE

El Gobierno del Reino Unido ha nombrado al diplomático Tim Barrow nuevo embajador ante la Unión Europea (UE), tras la inesperada dimisión ayer de su antecesor, Ivan Rogers, según confirmó hoy un portavoz oficial.



"Como negociador hábil y experimentado, con una amplia experiencia en alcanzar los objetivos del Reino Unido en Bruselas, aportará su conocida energía y creatividad al puesto, y trabajará con otros funcionarios y ministros para hacer del "brexit" un éxito", afirmó la fuente gubernamental.

De acuerdo con el portavoz, la primera ministra, la conservadora Theresa May, eligió a Barrow a recomendación del secretario del gabinete del Gobierno, Jeremy Heywood, y se espera que el nuevo embajador en Bruselas asuma el cargo la próxima semana.



Por su parte, Barrow dijo sentirse "honrado por haber sido designado representante permanente del Reino Unido en la UE en este momento tan crucial".



"Tengo ganas de unirme al fuerte equipo de liderazgo en el ministerio para la Salida de la Unión Europea y trabajar con ellos y con el talentoso personal en UKRep (la representación británica en Bruselas) para lograr el resultado más adecuado para el Reino Unido en su salida de la UE", añadió.



Barrow es un diplomático de carrera que ha ocupado varios puestos dentro del ministerio de Asuntos Exteriores y ha representado al Reino Unido ante varias entidades de la UE.

El diplomático, de 52 años y educado en las universidades inglesas de Warwick y Oxford, fue además embajador en Moscú (2011-2015) y Ucrania (2006-2008).



El hasta ahora embajador británico en Bruselas, Ivan Rogers, anunció este martes su marcha antes de plazo y en vísperas del inicio de las negociaciones sobre el Brexit por presuntos desacuerdos con la gestión del Gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May.



En su carta de dimisión, difundida en las últimas horas, Ivan Rogers recomienda a sus colegas en el equipo de Bruselas que desafíen el "pensamiento confuso" y digan la verdad al "poder", de cara a las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE.



También revela que, a día de hoy, los funcionarios todavía desconocen cuáles son las prioridades de negociación de la Administración de Londres.



May ha dicho que prevé iniciar las conversaciones con la Comisión Europea antes de finales del próximo marzo, pero no ha dado detalles de su estrategia negociadora por temor a "revelar sus cartas".



A raíz de la controvertida dimisión de Rogers, el Partido Laborista, en la oposición, ha pedido al ministro conservador para el Brexit, David Davis, que comparezca el próximo lunes para dar explicaciones en la Cámara de los Comunes.